Rusia, EE.UU, estrategias y daños programados cada día en Ucrania, Europa y en el aire...

Carlos del Toro, secretario de la Marina de EE.UU, denuncia sus temores ante el exagerado avance naval armado y mercante de China. En comparación Norteamérica ha menguado en empresas privadas y militares. Éste alto mando militar, hace referencia a la formidable capacidad que hace años se viene ejerciendo, en los modernos astilleros chinos. Que está desplegando a nivel mundial, paralelamente la Armada. Del Toro, exige al poder político qué cambien su mentalidad: Necesitamos una Armada mayor y moderna, que nos podamos enfrentar a esa amenaza, según él un informe del poder militar de China de noviembre de 2022 en el Pentágono. La armada china del Ejército Popular de Liberación de China, es la más grande del mundo, con 340 barcos (algo mucho más, extraoficial) frente a 280 de EE.UU. Hace años, los chinos construyen entre otros, destructores tipo 052D y 055. Los de asalto anfibio tipo 075. El portaviones Fujiian y otros. En EE.UU cuentan con 11 portaviones de propulsión nuclear y varios submarinos. Jerry Hendrix, un capitán retirado de la marina, dijo en un artículo de National Review que, uno de los astilleros chinos es tan grande, que “supera a todos los astilleros estadounidenses juntos”. Boyan Mc Grath, director gerente de The Ferry Bridge Grup, dijo en el medio VOA, que deberíamos comparar esas bases con las nuestras. En la Segunda Guerra Mundial, teníamos más de 50 astilleros estatales y privados, hoy no llegamos a 20... Si se ha podido cumplir impulsando, la industria de los Microchips para evitar depender de Taiwán, ¿Porqué no la naval? Existen otros muchos detalles comparativos con la industria china, que a pesar de que encontremos mala calidad en el 50% de los productos, se siguen comprando. Sus trabajadores “no están pagados correctamente”. Y ahora se quejan de la destrucción de sus globos “observadores en América” y de los aviones de EE.UU en el espacio aéreo del Estrecho de Taiwán. Pero no ayudan ni piden perdón por los cientos de contagios por su escape del Coronavirus de su laboratorio. En España, los chinos llegan con ciertos capitales, se instalan un bazar, un bar o tienda y, disfrutan de todos los privilegios. Pero reconozcamos que son pocos los problemas que suelen crear, en comparación con los muchos que habitualmente crean los árabes, a pesar de los privilegios recibidos, y “de invertir nada” al contrario, se adueñan de lo ajeno siendo bien tratados. Para tenerlo en cuenta a la hora de votar...