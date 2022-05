El Sáhara Occidental, España y el Privilegiado Marruecos (III)

Tras la Marcha Verde, el 12-XI-1975, se proclamó en Madrid, la entrega del Sáhara Español a Marruecos y Mauritania. Todo el proceso estuvo controlado por agentes de la CIA y el Departamento de Estado de los enviados por Kissinger. F. Franco en cama, enfermo terminar. Juan Carlos fue al Sáhara, unos días antes, a dar un “discurso equívoco” de agradecimiento a las fuerzas españolas allí destinadas, sin mencionar lo que se avecinaba... El Presidente Carlos Arias Navarro, evidentemente no lo acepto... el Ministro Antonio Carro, puso Paz “colaborando entre ellos”. Poco después, Mauritania se alejó del asunto Saharaui, evitando enfrentamientos con Marruecos. Desde 1979 éstos dominan el Sáhara, que según La ONU, el Sáhara Occidental sigue siendo de Admiración Española, en base al informe jurídico firmado por Hans Corell, secretario General adjunto de los Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en debates de 2016 a 2019 reafirmaron que Marruecos y Sáhara Occidental, son territorios distintos. Considerándose ilegal la Extracción y Comercialización de los recursos naturales, sin consentimiento del pueblo Saharaui. Por tanto, lo que hace Marruecos, beneficiándose de esta variedad de productos es ilegal. En 2011, según vigiló la WSRW, por el investigador Erik Hage, a los barcos transportadores de diferentes productos, sobre todo, gran cantidad de Fosfatos, eran 12 los Países compradores. Cuando supieron de la ilegalidad del vendedor, lo dejaron. Siguen comprando a Marruecos: EEUU, Canadá y Brasil. De hecho, Mohammed VI, tiene allí su Office Cherrifien des Phosphate... Hace poco, el Secretario De Estado, de Joe Biden, estando en España, oficializó el respaldo a Mohamed VI sobre el Sáhara Occidental. Lo que no debemos olvidar, son los millones de Euros que sigue recibiendo el marroquí del gobierno español, por Obra y Gracia del Contribuyente Español: VII-1919, 26 Ms. Para controlar fronteras... 26 Ms. más, para fuerzas de seguridad marroquíes. 9 Ms. en 130 todoterrenos para sus Policías, cerca de 20 Ms. más para ciertas necesidades. En XI-2021, 320 Ms. para frenar la la emigración ilegal hacia España. Nada se ha cumplido. Hace poco poco, personalmente en Marruecos, P. Sánchez prometió al Mohammed VI ¡ NO BLINDAR CEUTA, MELILLA Y CANARIAS ! Pidiéndole que interceda para relaciones con Joe Biden... Ahora ya se abrieron las fronteras entre Ceuta y Melilla, para personas “selectivas”. Y la mujer de Sánchez, adiestrando a un selecto grupo de empresarios millonarios marroquíes... Cobrando lo que podáis imaginar. Y, viva España y los Españoles de Verdad. De Antonio Quirós Abadia.