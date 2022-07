Turismo, Derroches y Despóticos Gobernantes...

El mayo pasado se disfrutó ende más de 7 millones de turistas internacionales, cinco veces más que hace un año. De junio, al parecer, se ha superado, aún ignoro los datos. Se supone qué gastaron unos 8000 millones de euros. Y en Baleares, en vez de reparar, actualizar y crear nuevos servicios, por los caducos tan necesarios... Se pretende frenar la llegada de esta 1ª Industria, el. Pero, él otro abundante turismo (bien pagado a los traficantes) Que por cientos, no paran de llegar a las, sintiéndoselos agradecidos y bien tratados... En La Cruz Roja dicen estar desbordados ... Cuando los africanos llegan, lo comunican satisfactoriamente... En Baleares, no paran de llegar argelinos, marroquíes y otros... Además, para no ser menos, tenemos el gran gasto despilfarrador de ciertas influyentes políticas, de Podemos, viajando apara defender el aborto. Evitaron estar en España por la Cumbre de la OTAN y, se fueron fletando un avión militar... El séquito clamoroso. Resultado: EXHIBICIÓN CONSEGUIDA... Son varios partidos políticos que intentan saber el gasto... Y la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) está aconsejando el uso de Mascar, sobretodo en interiores y concurridos. Las muertes se están multiplicando. Faltan camas en muchos Hospitales. Falta mucho personal sanitario de diferentes categorías. Elha vuelto. La administración sanitaria demuestra llevarlo con TRANQUILIDAD ... ¡RECUERDO QUE ÉSTOS GASTOS, LA MAYORÍA SALE DEL TURISMO QUE PAGA!