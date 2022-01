El último testamento del rey Fernando II de Aragón, el Católico

En el último testamento de don Fernando II de Aragón, el Rey Católico y el de doña Isabel de Castilla, la Reina Católica, por separado, en las cláusulas testamentarias no figuran la última voluntad del testador, de que se celebrasen todos los años la Toma de Granada, y las Capitulaciones de Granada de 1491, que por cierto se incumplieron a los pocos años, con la entrada de Cisneros.

Me quedo atónito, perplejo, de que en Facebook se afirme rotundamente lo de la última voluntad de celebrar todos los años la Toma de Granada, cuando no figura dicha disposición testamentaria. Que es una cuestión política a “posteriori” ni tampoco se nombra el autor que colocó en mármol una inscripción a signo de epitafio: “En este sepulcro de mármol descansan los dos esposos unánimes, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, derrocadores de la secta de Mahoma, aniquiladores de la herética pravedad”. (No cita el autor, ni por supuesto la fecha, que no es del siglo XVI).

Fuente: El testamento del Rey Católico y la legítima Aragonesa. Autor: Alfredo Sanz de Santa Maria Vierna (notario) RDCA-2015-2016-XXI-XXII Cajon 7 nº. 45, nº. 501.

Testamento en Madrigalejo (Cáceres) 22 de Enero de 1516, ante el escribano Miguel Velázquez Clemente, protonotario, revocando el que había otorgado en 1515, fallecido el día 23 de enero de 1516.

Coincidiendo la toma de Granada y la salida de Colón para el descubrimiento de América. Dos acontecimientos importantes para la Historia de la Unidad de España, un soló reino, un sólo rey y reina. Se acabó el federalismo que ahora se quiere imponer.