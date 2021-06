Vacunas, inmunidad y transmisión del virus (Sars Cov2)

La ciencia se hace la siguiente pregunta. ¿Hasta que punto la vacunación conseguirá impedir la propagación y la trasmisión del virus SarsCov2?. La mayor parte de las vacunas de última generación, tanto las de ARNm como las de Pfizer y Moderna, o las de tecnología basada en adenovirus como AstraZeneca o Janssen, posiblemente consigan detener la trasmisión del virus, aunque no es fácil confirmar este efecto porque la caída de las infecciones en una determinada región se podría explicar también por otros factores como son los confinamientos, cierres perimetrales, uso de mascarillas, distanciamiento social, higiene de manos etc. Además debido a las personas asintomáticas que también propagan el virus, se complica la detención de las infecciones.

En Israel se ha hecho un ensayo publicado por New England Journal of Medicine. En dicho estudio, se incluyeron 1.200.000 personas separadas en dos grupos, uno de 600.000 personas no vacunadas y otro de 600.000 personas vacunadas con las dos dosis de la vacuna ARNm de Pfizer. Estos redujeron su capacidad de contagio en un 92%. Se trata de un ensayo muy amplio, el mayor y mejor planteado hasta la fecha.

También en Israel se va a realizar otro ensayo muy importante, para estudiar los núcleos familiares en los que se ha vacunado un miembro. Si los vacunados se infectan, se podrá ver si contagian a otro familiar. Otros estudios recientes señalan que la carga vírica (concentración del virus), tras la vacunación es el mejor indicador para verificar la trasmisión del virus.

Lo que si confirman las últimas investigaciones clínicas, es que las vacunas de ARNm como las de Pfizer y Moderna , así como las de tecnología de adenovirus como AstraZeneca o Janssen, protegen de una nueva infección de en un 90%.después de la segunda dosis.

Un último estudio publicado por Nature, ha demostrado por primera vez que incluso las personas que pasan la infección leve o moderada son capaces de fabricar anticuerpos contra el virus mas tiempo del que se creía, posiblemente de por vida. Una vez que se acaban los anticuerpos que tienen una duración de entre seis y nueve meses después de la infección, aparecen células plasmáticas de la médula ósea que como afirma el estudio harían perdurar la inmunidad. En el caso de las personas vacunadas se esta investigando actualmente si la inmunidad podría durar tanto como en las personas que han pasado la infección .

Otras investigaciones recientes confirman que las vacunas con tecnología de adenovirus, protegen también de las nuevas variantes que han ido apareciendo. En UK, se han monitorizado las nuevas variantes exhaustivamente para verificar la efectividad de las nuevas vacunas contra ellas. El estudio ha confirmado, que con dos dosis de las vacunas con tecnología ARNm que se están usando actualmente, se ofrece una efectividad que en el caso de Pfizer alcanza el 90% después de la segunda dosis para la variante india. Con AstraZeneca y Janssen que aplica la tecnología basada en adenovirus , también se ha confirmado la efectividad contra esta y otras variantes que han aparecido.

La tecnología de Janssen y AstraZeneca, esta basada en utilizar diferentes adenovirus como vectores biológicos para transportar un gen del virus y generar así defensas contra SarsCov19. Hace algunos días, la Agencia Europea del Medicamento, ha autorizado la vacuna china Sinovac como apoyo a las que se están usando actualmente .

Para concluir, se ha verificado recientemente en diferentes estudios que confirman la efectividad de todas las vacunas autorizadas que actualmente se están usando, no solo en lo referente a la inmunización de las personas vacunadas sino también en lo que se refiere a la trasmisión del virus .

Fuentes. Investigación y Ciencia (abril 2021), Nature (junio 2021), New England Journal of Medicine .

Agustín Hidalgo, Economista, experto en gestión de la sanidad y asistencia sanitaria .