Venezuela, un rico país, prevaricado por un atrofiado presidente...

El 27-V-2022, el director General del Consorcio Armamentístico ruso Kalashnikov, Vladimir Lepin, en rueda de prensa, ha dicho que la fábrica de producción que tenemos en Venezuela, de fusiles de ésta marca AK-103 y municiones, no será posible este año, por problemas logísticos. La Agencia Interfax, tomó nota. Tal vez en 2023 podamos fabricar los tan deseados fusiles Kaláshnikou en Venezuela...

Hace 3 años según se publicó, N. Maduro envió un avión ruso, oculto en un rincón del aeropuerto de Caracas, mas de 300 toneladas de oro, parte de la reserva del Banco Central de Venezuela en 8 vuelos a Rusia, en el avión que suele prestar servicios personales a Putin. Por lo visto, la aeronave, descargaba el oro venezolano en Malí, llevado a una refinería cercana para ser derretido y, después trasladado a otro avión de Emiratos Árabes Unidos (EAU) el intercambio por € o $ se realizaba en Malí, a veces en Libia, donde era recibido por el mariscal Jalifa Haftar. Después volvía a Caracas...

Para Maduro un millón de $. Gran parte de todo esto, lo publicó el exdiputado venezolano: Julio Borges. Este, aseguró que Tareck el Aissami, ministro del petróleo venezolano, colaborador en esta trama, diseñada por Alex Saab, empresario colombiano y testaferro de Maduro, ahora detenido en Cabo Verde y pendiente de ser extraditado a EEUU, por involucrar compañías emiratíes, malienses y europeas. Todo ordenado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Borges dice poseer documentos, fotos y vídeos como pruebas de lo denunciado. Y que aún existe en el Banco Central de Venezuela, unas 85 toneladas de oro, valoradas en unos 5.053 millones de $. Que es un serio problema de liquidez nacional.

Desde 2014 no para de caer las reservas... En la operación con los de EAU en 2020, se le permitió a Maduro disponer de más de 1. 200 millones de $, que éste distribuyó en varios Bancos extranjeros. Borges ha conseguido muchos datos e información a través de Oficiales de Fuerzas Armadas Venezolanas. Asqueados éstos de como se está desvalijando y robando a los venezolanos. En preguntas al que fuera jefe de Nicolas Maduro, cuando era chofer de autobús: Era vago e irresponsable, mal hablador y dañino.

No comprendo como llegó a presidir Venezuela sin ser venezolano... Además se dice, que es aliado preferente de Vladimir Putin, le está costeando la operación militar especial contra Ucrania... Esta promocionando el sistema Acaparador Sovietico de Putin en Hispanoamérica, con equivocadas promesas ... Y no olvidemos al sobrino, colaborador en envíos de remesas de Ms. De $ a paraísos fiscales. En Inglaterra al parecer, los más de 45 millones de £ esterlinas, le crea problemas, en Ínter Segurity Internacional INC de Panamá les da dividendos... Éstas movidas económicas , están afirmadas por el periodista peruano, Jaime Bayly que en Venezuela anda disfrazado...

Y entre 2014 y 2015 en Adar Latam High Income Fund, de Gran Caimán ingresó 51. 600.000 de € más 40.000.000 de $. Dice Bayly que dispone de asesores muy bien pagados y de extrema confianza: cubanos, colombianos, islamistas, rusos, etarras, y ciertos personajes de las extremas izquierdas españolas... Cuenta además, con la protección de una serie de Oligarcas venezolanos.

En Mallorca, Ibiza y otros puertos españoles, se han visto (por reparación de mantenimiento) millonarios yates, con banderas de Panamá y y otros países, ninguna de Venezuela...