Fueron muy positivos necesariamente allí donde los humedales existieron. Son fuentes naturales de Metano, gas muy importante de efecto invernadero. Existiendo ciclos de Azufre, que con el metano inhiben La metano génesis en los humedales. Los científicos conocen varios tipos de bacterias que se alimentan de azufre, otras de metano, el equilibrio de ambos regulan la producción de gases. Se ha publicado en la revista Proccedings of The National Academy of Sciences, un estudio demostrando que el consumo de metano y azufre (que hasta ahora no era compatible metabólicamente...) Sung-Keun Rhce y sus compañeros, han descrito la cepa bacteriana Methylovirgula Thiovorans HY1. que está creciendo en metano, alcoholes, ácidos orgánicos y alcanos de cadena corta. La sorpresa fue cuando la HY1 crecía en compuestos de azufre inorgánicos. Cuando en los humedales abunda el azufre, las bacterias prosperan, y redirigen el flujo de Electrones y Carbono lejos de los organismos que producen metano, para así obtener energía, lo que limita la emisión de metano en el fondo del humedal. Enhorabuena a estos científicos, por el descubrimiento de esta cepa bacteriana (que antes no se le dio importancia dentro del metabolismo ambiental) sentando las bases para comprender los ciclos del Azufre y el Metano en los humedales Naturales y Artificiales, siendo éstos claves para su entorno, la lucha contra el Cambio Climático, invita a conservar los pocos que quedan, fue debido a que desde el año 2000 y antes, se drenaban para zonas agrícolas, urbanizaciones u otros usos productivos... Su desaparición es 4 veces más Rápida que los Bosques, (sin contar los incendios) suponiendo una gran amenaza existencial para millones de especies animales y vegetales... Viene a cuento que, encontremos vida en el cieno y... El Ruso, por placer Sovietico, admirador de Stalin, esté Segando vidas en Ucrania. E invita a pensar duramente y cuestionable, en los muchos y poderosos países que dicen ¡NO ESTAR DE ACUERDO CON EL PROCEDER BÉLICO ACTUAL! Del Criminal Ruso, destruyendo Ucrania, (que cuando en 2014 se apoderó de Crimea, nadie dijo algo valorable) Y ahora, sin respetar Hospitales, Residencias, Colegios, Campos productivos, personas, Humedales y ... Que éstos países no lleguen a un acuerdo, decidiendo enviar desde Ucrania al Centro de Moscú, un Recuerdo Bien Sonado... Ojalá.