La violencia a los inspectores veterinarios en instalaciones ganaderas y otras por el consumo humano...

De todos es conocido el atentado sufrido por el veterinario de Palma, Diomeres Sánchez, hace dos años. Operó delicadamente a una perra por un complicado parto. Horas después, el propietario del animal, se personó en la consulta quejándose de que los puntos en la herida se soltaban, (sin tener en cuenta los movimientos del animal) soltando duras blasfemias, amenazando con matarlo y a su familia, dándole empujones, lo obligó a Diomeres a huir. Lo denunció, el Tribunal le dio la razón. El violento cliente fue condenado a una pequeña multa... Este veterinario, ya sufrió otra agresión en 2010, que recibió asistencia hospitalaria. Son muchos los veterinarios sufridores de violentos ataques en toda España. La Organización Colegial Veterinaria (OCV) firmó un acuerdo policial en 2022, para ser incluidos éstos profesionales en el protocolo que existe desde 2017 por agresiones a Sanitarios, en la que sólo protegía a médicos, enfermeros y auxiliares. Luis Alberto Calvo Sáez, presidente de OCV, manifestó que están muy mal protegidos por el sistema gobernante... En 2016, otro compañero sufrió otro ataque, al ser empujado por una escalera, después de una soberbia paliza, quedando gravemente herido y... los agresores, dos hermanos ganaderos, que se personaron en la Oficina Comarcar Agraria de Pozoblanco, en Córdoba. Éstos, estaban avisados de cierre, por la inspección que el inspector atacado era responsable, habiendo encontrado muchos fallos peligrosos en la explotación ganadera... El Tribunal recibió de la Fiscalía, la petición de 22 años de prisión, por intento de homicidio. Acabó en una condena de 3 años. ¡Deprimente! Éstos profesionales, responsables de las inspecciones sanitarias en zonas rurales, que dependen de la administraciones públicas, para ganaderías, mataderos y otros, cada dos por tres, reciben agresiones muy violentas, ya que de ellos dependen la corrección sanitaria en las instalaciones, en favor de los animales para consumo humano. En la inspección de salud pública de la Junta de Castilla y León, de un veterinario, un ganadero le amenazó diciendo: “como me cierre el matadero te mato”, lo metió en un cuarto de sus instalaciones, cerca de una hora, le agredió y le quitó el móvil, cuando éste intentó llamar a la Guardia Civil... Fue condenado a 15 meses de prisión, que no cumplió. ¡De risa o de pena! Otro, en Albacete, el sanitario, después de la inspección, dijo que tres reses no eran aptas para el consumo humano, el ganadero empuñando un cuchillo, le dijo: Otros veterinarios más chulos que tú, han durado menos tiempo aquí, cuídate tu, tu coche y tu familia... Éstos casos, son multados como delitos ¡Leves! en toda España. En los años 1960 y 1970, en las zonas marítimas de Son Servera, Mallorca, Cala Millor, Cala Bona, Costa de los Pinos y otros; los servicios de inspección sanitaria del veterinario de turno, en hoteles, restaurantes y bares e instalaciones con animales, fueron ejemplo de Salubridad y Seguridad Sanitaria. Y miren por donde que el Hotel Bahía del Este, en Cala Millor, fue construido y mantenido con la participación accionista de casi todos los veterinarios de Mallorca. Siempre dando ejemplo colaborativo...