Vox opta por extremar aún mas sus posiciones políticas

Lo anunció hace unos días, y lo ha cumplido. VOX ha roto los acuerdos con los gobiernos autonómicos del Partido Popular; se veía venir. El partido de Santiago Abascal, ha ido radicalizando su postura, a medida que pasa el tiempo. El dirigente de VOX, aplica la demagogia en su discurso: tradicionalista, antiguo, decimonónico, de otras épocas, no de los tiempos que corren hoy día en Europa. Abascal arguye, que ha roto con el Partido Popular porque este a su vez ha roto con los pactos de Gobierno, apoyando al PSOE en la renovación del Poder Judicial y ahora en la distribución de inmigrantes menores no acompañados en las diferentes comunidades autónomas, como finalmente se ha hecho. De momento, según el acuerdo, se van a distribuir 347 menores, para luego continuar. Esto se ha conseguido gracias al concurso y apoyo del Partido Popular; es un acto de solidaridad y humanidad por parte del partido de la oposición, a pesar de no estar de acuerdo con la reforma de la Ley de Extranjería que plantea el Gobierno.

El Partido De la oposición, aún habiendo apoyado al Gobierno, exige más recursos económicos para que las Comunidades Autónomas puedan hacerse cargo y dar acogida a estos menores con las debidas garantías y que puedan integrarse en la sociedad; que sean acogidos por familias que están interesadas y que se ocupen en darles una educación, para que se integren mejor en seno de la sociedad. Debemos resaltar, que estos menores proceden de otras culturas diferentes a la nuestra; y se corre el riesgo que se agrupen en guetos, con el problema que ello supone para su integración. Paris y Marsella son ejemplos de mala integración de inmigrantes desde hace décadas. He viajado en muchas ocasiones y lo conozco bien. Estos jóvenes, quieren mantener sus costumbres, Es normal. Pero existe el peligro que cuando lleguen a los dieciocho años y no tengan la formación suficiente para integrarse, su salida fácil sea delinquir; lo que hay que evitar a toda costa poniendo los medios necesarios para la educación de estos chicos.

Permítaseme señalar, que la Comunidad Canaria no puede acoger más inmigrantes; ha recibido hasta la fecha más de seis mil, y tiene los centros de acogida al límite de su capacidad. Por el pronto, es del todo necesario distribuir el mayor número de estos menores entre las Comunidades hasta el momento de reformar la Ley. Huelga es advertir, que la U.E debe implicarse al máximo en buscar una solución que resuelva en la manera de lo posible este serio problema. Mientras tanto los países implicados deben buscar soluciones solidarias y humanitarias que permitan a estos inmigrantes menores ser acogidos con las debidas garantías. Es un asunto de Estado que la oposición ha asumido.

Empero, VOX se niega a que estos inmigrantes menores se distribuyan en las Comunidades Autónomas, y pretende devolverlos a sus países de origen sin un acuerdo previo. Un dislate. La deriva del partido de Santiago Abascal de extremar sus ya extremas posiciones políticas, como apunté, se viene agudizando desde su formación. Hecho notorio es, lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid, que no pudo aprobar los presupuestos el año pasado por la oposición de VOX. Dígase lo que se quiera, el partido de Abascal, viene poniendo palos en las ruedas del Partido Popular desde siempre. Cataluña como ya se sabía, ha sido la única Comunidad Autónoma que se ha opuesto a la distribución de menores no acompañados, una postura similar a la de VOX. Santiago Abascal, ha decidido abandonar en el Parlamento Europeo al grupo de Georgia Meloni (demasiado revisionista y contraria a Puti, que ha ido moderando su discurso y ahora es europeísta), para pasarse al grupo liderado por el hungaro Orban, claro anti europeísta y pro ruso como Le Pen. Y lo hace el mismo día que Orban se reunía con Vladimir Putin, en contra de los 26 países socios en la U.E, y después de que Marine Le Pen perdiera las elecciones francesas.

Esta postura extremista de VOX y la ruptura con el Partido Popular, en mi opinión no le favorece en nada; allá el y sus votantes. (que por otro lado yo respeto) A mí criterio, al Partido Popular poco o nada le va a perjudicar la ruptura, al contrario, le va a favorecer; al haber soltado lastre que le impedía en muchos casos hacer determinadas cosas y que le condicionaba. El PSOE ya no puede decir que VOX y el P.P son lo mismo, porque no lo son, ni lo han sido nunca, y a partir de ahora mucho menos. Solo hay un handicap que puede afectar al Partido Popular: tener suficientes votos en las próximas elecciones para gobernar en solitario sin necesitar a VOX; aunque para entonces el PNV podría apoyarle, al demostrarse que el P.P ya no tiene el aliento de VOX en la nuca y los votantes descontentos de este partido podrían votar al Partido Popular; también algunos votantes del PSOE podrían hacer lo mismo. Esa es la apuesta del centro derecha que lidera Alberto Núñez Feijoo.

Mi opinión del terremoto en VOX que sacude al partido, es que va a ir perdiendo votos, lo mismo que ocurrió con Ciudadanos, partido ahora inexistente y anteriormente con UPYD de Rosa Diez.

Concluyó: Empero, hay que esperar los acontecimientos y los movimientos de la U.E respecto a la inmigración; asunto difícil de resolver, en parte por la falta de diálogo norte, sur, de siempre inexistente. Europa, no quiere posturas radicales de ningún signo; la moderación política en mi opinión es lo que va a prevalecer en el futuro de la Unión Europea, que así sea.

Agustín Hidalgo. Economista, diplomado en comercio y relaciones internacionales por la E.O.I.