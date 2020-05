AHORA: el 14 de mayo el turoperador alemán FTI pondrá a la venta viajes a Mallorca

El turoperador alemán FTI Touristik ha anunciado su intención de vender desde la próxima semana paquetes vacacionales a Mallorca, que podrian traer los primeros turistas a partir de finales de junio, según ha adelantado Hosteltur.

La decisión del turoperador llega apenas dos días después de que el Govern de Francina Armengol confirmara que estaba trabajando con Alemania "de forma bilateral" para recuperar "cuanto antes" rutas aéreas que permitan la afluencia de turistas al archipiélago con las máximas garantías sanitarias. "Tenemos que ser capaces de restablecer la actividad antes que nadie, porque dependemos del turismo más que ningún otro territorio", dijo Armengol.

Bruselas establecerá el 13 de mayo las normas para reactivar las aerolíneas, lo cual abre la puerta para que a partir del mismo día 14, las aerolíneas y turoperadores puedan ponerse en marcha.

Es lo que ha decidido hacer el turoperador alemán FTI Touristik, que pone a la venta Mallorca a partir de ese mismo día 14, pensando en finales de junio y ya para todo el verano. El Gobierno alemán recomendó a sus ciudadanos no viajar al extranjero antes del 14 de junio

Manuel Morales, FTI Group Head of Destination Spain & Caribbean, el turoperador se planteaba iniciar ventas a países poco afectados por la pandemia, como Grecia, Portugal, Turquía, Egipto, Chipre y Marruecos, pero España no entraba en sus planes por la imagen de país muy afectado.

Sin embargo, las presiones del propio Morales y el cambio de discurso del comisionado de Turismo del Gobierno alemán, Boris Bareis, quien al final se ha alineado en la defensa de Baleares y Mallorca como un destino seguro, han convencido al turoperador de incluir Mallorca como único destino a España, de momento.

Los viajes se empezarán a vender para finales de junio y pensando, en un primer momento, en el mercado familiar para ir incorporando otros segmentos más adelante.

La venta de Mallorca no se plantea, desde luego, como una cuestión de volumen explica Morales, sino como una manera de ayudar a que se reactive el sector y que se genere un efecto de llamada, sabiendo que la isla es un destino seguro al que se puede viajar con normalidad, con el añadido de que el comisionado del Gobierno alemán habló específicamente de Baleares, algo que sin duda ayuda a generar confianza.

Posteriormente, asegura, se irían incorporando otros destinos españoles.

Manuel Morales espera que los turoperadores se vayan poniendo de acuerdo y aúnen esfuerzos, para rentabilizar al máximo unas conexiones aéreas que deberán someterse a nuevas condiciones higiénico-sanitarias y con unos aviones que seguramente tendrán menos plazas de las habituales.

Según el comisionado de Turismo del Gobierno alemán, Boris Bareiss, "este verano no tendremos viajes a destinos lejanos, lo que no quiere decir que no se pueda viajar dentro de Alemania o a países vecinos en los que las cifras de contagio también se estén ralentizando", dijo Bareiss en una entrevista en el diario Tagesspiegel, agregando que, no obstante, "no descartaría otras regiones en Europa como las Baleares o las islas griegas".



Agregó que "si apenas se registran nuevos contagios y la atención médica funciona, también se podría barajar unas vacaciones de verano allí", recordando que, nivel europeo y con la Organización Mundial del Turismo (OMT), se están discutiendo los criterios y estándares que deberán regir para el reinicio de actividades.

De hecho, Baleares pasará sin problemas a la fase 1 de desconfinamiento a partir del lunes que viene y la COVID-19 parece controlada en el archipiélago desde hace ya días.