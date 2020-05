AHORA. 95 muertos y 416 nuevos casos en las últimas 24 horas. El 40% en Cataluña

España ha sufrido este miércoles un ligero repunte en las cifras del coronavirus: 95 muertos y 416 nuevos casos en las últimas 24 horas, según las cifras difundidas por el Ministerio de Sanidad.

Con ese incremento, el número de fallecidos por la pandemia asciende a 27.888 personas y el de contagiados a 232.555.

Por lo que respecta a la Comunidad de Madrid, uno de los grandes focos de la pandemia en España, el número de fallecidos en hospitales con coronavirus se ha reducido en las últimas 24 horas a 18 mientras que ha aumentado ligeramente el número de nuevos contagios.

Las nuevas cifras están por encima de lo observado ayer, pero según la valoración de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, "dentro de lo esperado en las subidas y bajadas finales de la epidemia".

Simón ha detallado que sólo faltan tres comunidades autónomas por notificar los casos con el nuevo sistema que se viene utilizando hace días. "El número de fallecidos está en la línea de los últimos días, siendo este el cuarto día por debajo de los 100 casos. Siendo fallecidos y por tanto un dato duro, va en una evolución mucho mejor que las semanas anteriores", ha dicho Simón en rueda de prensa.

Para Simón, los datos son "coherentes con los días previos". De los 95 fallecidos, "casi un 40% pertenece sólo a una comunidad autónoma y concretamente a una sola provincia. Un 25% también es de una sola comunidad autónoma". Fernando Simón ha especificado que en en la revisión de las CCAA están hallando algunos datos que no habían sido detectados.

En cuanto al número de hospitalizaciones, también ha habido una pequeña subida en el número: 193, lo que da una suma total de 124.616 desde que comenzó la crisis. Los ingresos en UCI en las últimas 24 horas han sido 31, lo que da un total de 11.445.

En cuanto al ritmo de descenso de los casos "a mí me gustaría que mañana no tengamos ninguno, pero el ritmo que lleva España es más rápido que otras naciones. De hecho, avanzamos mas rápido que Italia que inició la epidemia al menos una semana antes que nosotros. Es verdad que el ritmo no es tan rápido como semanas previas porque estamos buscando nuevos casos de forma más exhaustiva. Se hacen muchas más PCR y aun así se ve un ritmo descendente, quizá no tan rápido como deseamos pero sí rápido, quiere decir que la transmisión es menor aún de la que pensábamos estos días. Hay que tener cuidado y observarlo".

Sobre los diferentes sistemas de envío de datos por las Comunidades Autónomas, SImón dice que "anadie se le escapa el debate estos días de la distinta forma de contabilizar los datos en las CCAA, no es que haya ninguno mejor ni peor, pero conforme pasan los días se van corrigiendo y viendo la evolución de los casos. Ese leve repunte puede deberse a que tratamos de homogeneizar los datos de las diferentes CCAA".

En cuanto a las peticiones de las comunidades para pasar a las siguientes fases de desescalada Simón ha dicho que el plazo se acababa ayer, pero "en mi unidad vamos a aceptar la presentación de solicitudes hasta esta noche, vamos a ser flexibles. Necesitamos un margen para discutir los datos y dar una valoración correcta".

A preguntas de los periodistas sobre si no se consideró obligatorio el uso de mascarillas hasta ahora por la escasez que hubo al principio de la pandemia, Simón ha asegurado que "se nos achaca a veces a los expertos cierta inocencia a la hora de proponer medidas de control, es verdad que a veces hemos propuesto medidas poco realistas. Desde que se inició la pandemia hemos tratado de ser muy realistas en la propuesta de medidas de control.

Al inicio como saben había un problema en el mercado en todo el mundo para acceder a los materiales. Eso no quiere decir que haya habido cambios en la efectividad de las mascarillas, pero lo más efectivo e importante es el lavado de manos y la distancia de seguridad. Cuando eso no se puede mantener, es cuando la mascarilla empieza a ser más importante. En un escenario de escasez éramos muy prudentes a la hora de hacer recomendaciones".

Sobre las mascarillas y el deporte, Fernando Simón pide ser "razonables". "Si uno hace un deporte de alto esfuerzo es más difícil usar las mascarillas. Entiendo que no tiene por qué ser mayor problema el usarla. Lo más importante es llevarla aunque sea en el bolsillo para que cuando estemos en una zona donde no se guarde la distancia o estemos parados con gente cerca poder ponérsela. En cuanto al patinete o bicicleta, es la misma situación que los que hacen un deporte de exigencia máxima que acabo de comentar".