El actor Liam Neeson cumple 69 años

Liam Neeson, el actor que dio vida a Oskar Schindler en la alemania nazi de 'La lista de Schindler' o al caballero Jedi Qui-Gon Jinn en 'Star Wars I: La amenaza fantasma', cumple este lunes 69 años.

El actor irlandés ha protagonizado grandes películas desde que Steven Spielberg contase con él para actuar en 'La lista de Schindler' en 1993, papel por el que fue nominado a los premios Oscar. Sin embargo, ya antes de catapultar con este filme su carrera, ya anteriormente había participado en películas con actores del más alto nivel y obteniendo cierto renombre, como son 'Excalibur', 'The Bounty', junto a Mel Gibson y Anthony Hopkins; 'La misión', con Robert De Niro y Jeremy Irons; o el wéstern 'Con su propia ley' , protagonizado por Patrick Swayze.

Neeson ha participado posteriormente en películas como 'Rob Roy', 'Michael Collins', la adaptación de la novela 'Los Miserables', el drama biográfico 'Kinsey' y 'Batman Begins'. Fue después de esta última película cuando se especializó en el cine de acción.

El vídeo del día Las ejecuciones sobre viviendas habituales suben un 84%

hasta marzo

Ha formado parte del elenco, casi siempre como protagonista, de grandes películas de acción como 'Taken', 'El equipo A', 'Furia de titanes', 'Unknown', 'The Grey', 'The Dark Knight Rises', 'Non-Stop', 'Run All Night', 'El pasajero' y 'Men in Black: International'.

A sus 69 años, ha sido nominado a mejor actor a los premios Oscar, a los Globos de Oro y a los premios BAFTA. Además, en 1996 recibió la Copa Volpi al mejor actor por su papel en la película 'Michael Collins'.

El actor sigue en activo en estos momentos, y este mismo 2021 ha salido su última película, 'El protector'. Tal vez en los próximos años pueda ser galardonado finalmente con alguno de los grandes premios del cine, a los que ya ha sido nominado sin haber llegado a recibir la estatuilla.