AHORA: El antiviral remdesivir, eficaz contra el coronavirus

“Remdesivir (código de desarrollo GS-57341​) es un medicamento antiviral, un nuevo profármaco 2​ que pertenece al grupo de los análogos de nucleótidos. Actualmente, se encuentra en estudios experimentales con pacientes con COVID-19, no obstante su uso incrementa el riesgo de daño a los riñones ”. Esto es lo que podemos leer en la presentación de Wikipedia del remdesivir, un antiviral que ha dado ya buenos resultados contra la COVID-19.

En febrero, la Organización Mundial de la Salud dijo que remdesivir tenía un interesante potencial contra el coronavirus.

Este medicamento en un principio se utilizó para el tratamiento del ébola y, desde el principio, apuntó como una buena opción para la COVID-19; y no para cualquiera, sino para la forma más grave, la que hace que los pacientes acaben en la UCI y que un porcentaje importante fallezca..

A mediados del mes de abril, según un análisis publicado en The New England Journal of Medicine, el remdesivir había demostrado mejoras en pacientes con COVID-19 en estado grave, especialmente los que estaban en unidades de cuidados intensivos.

En el estudio se analizó a un grupo de 53 pacientes hospitalizados con complicaciones graves que fueron tratados con remdesivir por uso compasivo individual. La mayoría de los pacientes, elegidos a lo largo de todo el planeta, demostró una mejoría clínica y no se identificaron nuevas complicaciones.

Los resultados del estudio, en el que participaron pacientes estadounidenses, japoneses y europeos (incluido un español) demostraron que el 68% de estos enfermos graves mejoraron tras la administración del fármaco y que más de la mitad (el 57%) de los que usaban respiradores pudieron ser extubados.

Ahora, en un nuevo ensayo clínico dirigido por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. (NIAID), el remdesivir ha demostrado que acorta la duración de la enfermedad en un 31%, según ha anunciado Anthony Fauci, director del NIAID y asesor científico del presidente Donald Trump sobre el coronavirus.

El ensayo clínico ha comparado la evolución de un grupo de pacientes que recibió remdesivir con la de otro grupo que no lo recibió. En este segundo grupo que no fue tratados con el fármaco, la duración de la COVID-19 fue de 15 días. En el primero, que sí recibió el antiviral, la evolución de la enfermedad se redujo a once días.

El estudio también ha observado una reducción de la mortalidad. Fue del 8% entre los que recibieron remdesivir frente al 11% entre quienes no lo recibieron.

“Pensamos que realmente abre la puerta al hecho de que ahora tenemos la capacidad de tratar” esta enfermadad, dijo Fauci en declaraciones recogidas por el Financial Times. “Es una prueba de concepto muy importante porque demuestra que un fármaco puede bloquear este virus. (…) Les puedo garantizar que, a medida que más personas, más compañías, más investigadores se impliquen, va a ser cada vez mejor”.

El Gobierno de EE.UU. prevé autorizar el tratamiento tras los buenos resultados que ha obtenido, a pesar de que en otro ensayo clínico realizado en China y publicado ayer en The Lancet , no se había demostrado que el remdesivir fuera eficaz para el tratamiento de la enfermedad.