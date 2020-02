AHORA: A Irene Montero haber sido cajera le ayuda a ser ministra

Irene Montero, la ministra de Igualdad, ha generado polémica este domingo a través de su cuenta de Twitter, respondiendo a un artículo publicado por el periódico OKDiario. En dicho artículo se indicaba que la ministra ocultaba en su currículo el hecho de haber trabajado como cajera.

La ministra ha aprovechado su cuenta de la red social Twitter para responder a OKDiario. "Parece que a algunos señores les molesta que una cajera de supermercado, hija de un mozo de mudanza y de una maestra de escuela, pueda ser ministra", ha publicado, comenzando un hilo en el que ha confesado que fue "cajera en el Saturn de San Sebastián de los Reyes", como decían en el mencionado periódico.

Después de hablar sobre sus experiencias académicas haciendo mención a su carrera de Psicología, donde afirma "acabé con más de un 9 de media", y su máster en psicología de la educación, del que indica que tuvo "9 matrículas de honor de 15 posibles y 9,5 en el trabajo de fin de máster", Montero ha afirmado que renunció a una estancia en Harvard por sus obligaciones en Podemos.

La ministra de Igualdad ha finalizado el hilo en Twitter con estas palabras: "¿Y saben qué? De esas experiencias laborales la que quizá me ayuda más para ser ministra es la de cajera. Me ayuda a no olvidar de dónde vengo y la situación de las mujeres a las que represento".

Parece que a algunos señores les molesta que una cajera de supermercado, hija de un mozo de mudanza y de una maestra de escuela, pueda ser ministra. Abro hilo. pic.twitter.com/xJom6J0z5V February 16, 2020