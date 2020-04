AHORA: J.K. Rowling lanza una web para entretener a niños y adultos en la cuarentena

La escritora británica J.K. Rowling, famosa por escribir la saga de Harry Potter, ha lanzado una nueva página web relacionada con los conocidos libros para entretener a los fans de la saga de los jóvenes magos y a nuevos lectores.

‘Harry Potter at Home’ es esta nueva web, incluida dentro de su Wizarding World, y que cuenta con nuevas contribuciones de la editorial británica Bloomsbury y de la americana Scholastic.

En esta nueva web los fans de la saga podrán encontrar nuevos vídeos de hechizos, divertidos artículos, juegos, cuestionarios, puzles y muchos más contenidos para combatir el aburrimiento del confinamiento con un poco de magia.

El contenido de la web está en inglés, y tiene un apartado especial para profesores de este idioma. Tal y como cuentan en la página, han liberado la licencia de los libros de la saga para profesores, de forma que puedan utilizar los libros con sus alumnos para la enseñanza del inglés.

La creación de la página ha contado también con la colaboración del equipo de Pottermore y de Audible. Gracias a la colaboración de Audible, el primero de los libros, Harry Potter y la Piedra Filosofal, está disponible en versión de audiolibro de manera gratuita en seis idiomas, incluido el español.

Desde ‘Harry Potter at Home’ aseguran que esto es solo el principio, y que están buscando nuevas formas de “acercar la magia” a nuestras casas durante este tiempo.

Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU