AHORA: Pepe Domingo Castaño confirma el positivo por Covid-19 y ahora "lucha por quitarlo del medio"

Ayer informaba a Paco Gonzalez de los resultados y hoy ha entrado por teléfono en Tiempo de Juego de la Cadena Cope y ha explicado con detalle los resultados del test.

Pepe Domingo Castaño explicaba que gracias a Ruben Martín, acudió hace dos fechas a la Clínica Senda y le hicieron el test serológico de Covid-19 obteniendo los resultados que confirmaban que se infectó hace dos o tres semanas y que ahora debe permanecer en cuarentena para completar su recuperación completa.

El pasado 20 de abril el veterano locutor ya explicaba en antena los pormenores y relataba lo siguiente: "Fiebre solo tuve ese día y en este tiempo no he tenido más tos de la que tengo habitualmente. Lo peor era el cansancio. No tenía ganas de nada, ni de mover un brazo", comentó a sus compañeros de programa.

Asimismo, aseguró que estuvo con fuertes dolores de cabeza y que no comió durante cuatro días. "He estado enfermo dos semanas, pero sobre todo han sido complicados cinco días en los que tenía la sensación de estar fuera del mundo", añadió.

Ahora afronta la última etapa de la enfermedad, recuperar la voz y hacerse la prueba final de PCR dentro de unos días, para confirmar el negativo por Covid-19.