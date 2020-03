AHORA: Roban un cuadro de Van Gogh en un museo cerrado por coronavirus

Un cuadro de Van Gogh ha sido robado durante la noche en el museo Singer Laren, de Países Bajos, durante el cierre del mismo por el coronavirus.

La cuenta de Twitter oficial del museo ha condenado los hechos. “Estamos profundamente conmocionados, enfadados y tristes. Un cuadro de Van Gogh ha sido robado”, han notificado. “El arte es para disfrutar, para inspirarse y para consolarse, especialmente en estos tiempos”, han añadido, aportando una imagen de la obra, “Jardín de primavera”.

El cuadro tiene un valor que se estima entre uno y seis millones de euros.

Curiosamente se ha realizado el robo durante la medianoche en la fecha del cumpleaños del famoso pintor, algo que ha llamado la atención. El día de ayer, 30 de marzo, se celebraba el 167º aniversario del nacimiento de Vincent van Gogh.

Wij zijn diep geschokt, boos en verdrietig. Er is een schilderij van Van Gogh gestolen. Het is vreselijk voor het @groningermuseum, voor Singer, maar vooral voor ons allemaal. Want kunst is om van te genieten, geïnspireerd te raken en getroost te worden, zeker in deze tijden. pic.twitter.com/eJezSTKSQl