AHORA: Trump suspende “temporalmente” la inmigración a EE.UU. por el coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que firmará una orden ejecutiva para suspender en forma temporal la inmigración a su país, en el marco de la emergencia generada por la pandemia de coronavirus.

“A la luz del ataque del enemigo invisible, así como la necesidad de proteger los trabajos de nuestros GRANDES ciudadanos estadounidenses, ¡firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a los Estados Unidos!”, aseguró el mandatario estadounidense en un mensaje en su cuenta de la red social de Twitter.

Por el momento, ni el presidente ni la Casa Blanca han facilitado información sobre la duración de esa suspensión, ni la fecha en la que se firmaría dicha orden ejecutiva. Tampoco ha ofrecido ninguna información el Departamento de Seguridad Nacional, encargado de la gestión de la inmigración.

Esta nueva medida se suma a las que ya ha impuesto el presidente Trump para luchar contra la transmisión de la COVID-19, como el cierre de las fronteras terrestres con Canadá y México y la suspensión prácticamente total del tráfico aéreo internacional. Por su parte, los consulados y embajadas han limitado sus servicios de visados.

En las últimas semanas, la administración Trump se ha movido rápidamente para impedir que los solicitantes de asilo y los inmigrantes indocumentados entren en el país, generando alarma entre los defensores de la inmigración que han dicho que Trump y sus asesores están utilizando la pandemia de coronavirus para impulsar unas duras políticas de inmigración.

Estados Unidos es el país que peor está llevando la pandemia, con más de 42.000 fallecidos y casi 800.000 casos confirmados.

