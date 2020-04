AHORA: Una “vacuna de emergencia” en China en septiembre

El director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, Gao Fu, dijo que China podría tener una vacuna para uso de los trabajadores sanitarios en una “ situación de emergencia” por coronavirus el próximo septiembre, según han informado medios locales chinos.

“Quizás en septiembre podríamos tener una vacuna para ser usada en emergencia, por ejemplo, si tenemos una emergencia con un brote del virus de nuevo (...) podría ser usada por grupos especiales como los trabajadores sanitarios”, dijo Gao en una entrevista en televisión en el canal internacional estatal chino.

Se trataría, por tanto, de una vacuna de emergencia, y no aún de una vacuna definitiva contra la COVID-19. Sin embargo, la situación se espera que no se complique para no tener que utilizarla.

Esta posible vacuna estaría previsiblemente disponible en septiembre, y no sería distribuida entre la población. La vacuna se utilizaría solamente en grupos especiales como los trabajadores sanitarios, para que pudieran seguir protegiendo al resto de la población sin un riesgo mayor.

Además, Gao ha estimado que a principios del próximo año las vacunas con las que está ensayando China podrían estar ya listas para usarse en personas sanas, aunque todo dependerá de la evolución del proceso de investigación y desarrollo que se está llevando a cabo.