AHORA: el Covid-19 provoca daños al corazón

Una de cada cinco personas hospitalizadas por la Covid-19 sufren daños en el corazón, según un estudio de 416 pacientes tratados en Wuhan. No todas ellas tenían enfermedades cardíacas previas. Algunas sufrirán secuelas a largo plazo.

El covid-19 también puede afectar al corazón



"Es probable que incluso en ausencia de enfermedad cardíaca previa, el músculo cardíaco pueda verse afectado por la enfermedad causada por coronavirus", apunta Mohammad Madjid, autor principal del estudio y profesor asistente de cardiología en la Facultad de Medicina McGovern de UTHealth.

"En general, la lesión del músculo cardíaco puede ocurrir en cualquier paciente con o sin enfermedad cardíaca, pero el riesgo es mayor en aquellos que ya tienen una enfermedad cardíaca", añade

Estudios Preliminares

De acuerdo con un estudio, citado por el portal Kaiser Health News, más expertos en cardiología comienzan a creer que el coronavirus puede afectar directamente el músculo cardíaco, algo que conlleva la necesidad de nuevas precauciones en personas con problemas cardíacos preexistentes.

Anteriormente, un equipo de investigadores de Wuhan, China, determinó que existe una relación notoria entre los trastornos del sistema cardiovascular y la mortalidad de los pacientes contagiados.

«Es extremadamente importante responder la pregunta: ¿su corazón está siendo afectado por el virus y podemos hacer algo al respecto?

Esto puede salvar muchas vidas al final», dijo Ulrich Jorde, del Centro Médico Montefiore, de Nueva York.

Casos en España

En la UCI del hospital de Bellvitge hay ingresada una persona menor de 30 años que estaba absolutamente sana antes de contraer el coronavirus. “Miocarditis fulminante, el músculo cardiaco deja de contraerse”, explica José Carlos Sánchez Salado, cardiólogo intensivista de Bellvitge. Ahora está enchufada a dos motores, dos asistentes ventriculares, que suplen la función de su miocardio.

Un motor bombea sangre venosa hacia los pulmones y el otro bombea la sangre que regresa de los pulmones ya oxigenada al resto del cuerpo.

Después de dos semanas, “lleva 48 horas mejorando”, destaca satisfecho Sánchez Salado, quien confiesa que “nunca había visto antes un cuadro como este”.

Hay por lo menos otros dos casos similares ingresados en otros hospitales de Catalunya.

“La infección [por el coronavirus SARS-CoV-2] se ha asociado a múltiples complicaciones cardiovasculares directas e indirectas, incluidas el daño agudo de miocardio, la miocarditis, arritmias y tromboembolismo venoso”, advierten cardiólogos de once instituciones científicas de EE.UU. e Italia en un artículo que resume el estado de la cuestión y que se publicará en la revista JACC .

Los mecanismos por los que la enfermedad daña el corazón aún no se conocen con precisión. El mecanismo principal –no el único- parece ser una reacción excesiva del sistema inmunitario, que en su intento por atajar la infección desencadena una reacción inflamatoria desaforada que daña el propio organismo.

Algunos de los tratamientos experimentales que se están ensayando en pacientes con la Covid-19 están orientados precisamente, no a combatir el virus, sino a mitigar la reacción inmunitaria contra él.

Formación de trombos favorece los infartos, los ictus y las embolias pulmonares

Otro mecanismo al que se está prestando una importancia creciente es un trastorno de la coagulación que favorece la formación de trombos –y, por lo tanto, los infartos, los ictus y las embolias pulmonares–.

Los problemas de coagulación afectan tanto al corazón y otros órganos vitales como a los vasos sanguíneos de las extremidades, según detallan médicos de Pekín en una carta publicada el 8 de abril en la revista The New England Journal of Medicine .

“Atiendes un infarto en un paciente positivo al coronavirus, reperfundes la arteria, colocas un stent y tendría que estar todo bien.

Pero no llega suficiente sangre. Hay tantos trombos que el tratamiento habitual en un infarto ahora ya no es óptimo”, explica Cosme García, responsable de la Unidad coronaria del hospital Germans Trias i Pujol en Badalona. “Corres el riesgo de que haya más necrosis en el corazón y se produzca una insuficiencia cardiaca”.

En algunos casos, el coronavirus puede infectar directamente el corazón. Se consideran minoritarios, ya que el virus sólo se encuentra en el torrente sanguíneo en el 36% de los pacientes, según datos de un estudio realizado en China. Pero dado que el virus entra en las células a través del receptor ACE2, y que este receptor es abundante en células del corazón, el virus podría dañar el miocardio.

En el caso de la persona ingresada en Bellvitge, se ha encontrado el virus en el corazón. “No tenemos dudas que los daños se deben a la acción directa del virus”, señala Sánchez Salado.