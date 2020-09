Almeida acusa a Illa de "enredar" al "mandar un mensaje de confusión a los ciudadanos" de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este sábado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, de "enredar" al "mandar un mensaje de confusión a los ciudadanos" de Madrid al comparecer ayer en rueda de prensa al mismo tiempo que la Comunidad de Madrid explicaba las nuevas restricciones adoptadas en la región.

"No hay que enredar, porque al margen de que el Gobierno de la Nación entienda que no son las medidas adecuadas, no es la mejor imagen para los ciudadanos que cuando la Comunidad de Madrid trasnmite esas medidas como autoridad sanitaria, se haga una rueda de prensa simultánea", ha afeado el regidor durante su visita a la base de SAMUR-Protección Civil en Casa de Campo.

Y es que, ha continuado, "son decisiones que afectan a los madrileños y que todos esperaban conocer", por lo que no comparte que "al mismo tiempo el ministro salga contraprogramando y mostrando tan abiertamente" su parecer, algo que considera solo contribuye a "enredar" y "mandar un mensaje de confusión a los ciudadanos".

Así, cree Almeida que Illa "debería haber respetado institucionalmente el mensaje y no haber hecho esa rueda de prensa, porque hay canales más adecuadas para que el Gobierno pueda hacer valer su opinión".

APOYAR A AUTORIDADES SANITARIAS

Martínez-Almeida ha dejado claro que el Gobierno municipal de Madrid "apoyará siempre lo que decidan las autoridades sanitarias" y defiende que la Comunidad de Madrid "ha actuado de manera coherente".

Además, ha reprochado al Ministerio de Sanidad que este pasado martes apoyara las medidas "y que descartaba una situación de confinamiento en toda la ciudad, y dos días después diga lo contrario". En este sentido, ha pedido "que se justifique ese cambio de criterio".

"Desde Sanidad se cambia el criterio y no se aportan los datos. Los ciudadanos tenemos derecho a saber esos datos, no digo que no lo pueda hacer (cambiar de criterio), pero tendrá que justificar por qué dice una cosa el martes y el jueves otra", ha lanzado.