Almeida apoya la cartilla Covid-19 y asegura que "no es desproporcionada"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado este martes su apoyo a la cartilla de Covid-19 similar a la de vacunación planteada por el Gobierno regional, y ha apuntado que "no es desproporcionada".

Dicha cartilla recogerá si se ha pasado la epidemia, si se cuenta con anticuerpos, así como las pruebas a las que cada persona se ha sometido. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha incidido en que será un proyecto "experimental" con el que sería "mucho más fácil" evitar confinamientos o acceder a establecimientos como gimnasios, museos o cines.

Para Almeida, esta cartilla "no es una cuestión de que a uno le guste o no", y ha incidido en que "después de lo pasado, ¿es desproporcionado?". "Al margen de los gustos personales, el planteamiento es, ¿después de lo pasado, después de las miles de muertes, es una medida desproporcionada?", ha requerido.

Por ello, el regidor ve bien cualquier medida "para evitar volver a un confinamiento" que ni la sociedad ni la economía se pueden permitir. "Al margen de mi gusto, que por cierto me gusta, no me parece desproporcionada", ha apuntado en declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press.

Sobre la prohibición de botellones para evitar rebrotes de coronavirus, el alcalde ha recordado que estos ya están prohibidos en la capital, pero que con 21 distritos y 131 barrios "no se puede vigilar cada esquina".

Ha explicado que "cuando un vecino llama, la Policía acude para evitar que se ponga en marcha ese botellón".