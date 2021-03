Ana Rosa Quintana apunta a Rocío Flores tras la emisión del documental de Rocío Carrasco

'Rocío, la verdad para seguir viva' se ha convertido en el programa más visto del año en Tele 5 y en un auténtico fenómeno social, puesto que no se habla de otra cosa en los últimos días. Con tantos defensores como detractores, Rocío Carrasco decidía dar un paso al frente después de muchos años de silencio y, cansada de quienes le acusan de 'mala madre' sin conocer su realidad, contaba el supuesto maltrato continuado de Antonio David Flores, un 'ser diabólico' que habría conseguido que Rocío y David - hijos de la expareja - acabasen por odiarla.

Un testimonio durísimo en el que, además de Antonio David, ha quedado señalada su hija Rocío Flores, al desvelarse que, según determinó un juez, maltrató de manera continuada a su madre durante 3 años, antes de cometer una agresión por la que fue condenada a 6 meses de libertad vigilada y tras la cual rompió toda relación con su progenitora.

Rociíto, rota en lágrimas, confesaba que no quería que sus hijos sufrieran antes de, irremediablemente, ponerlos en el ojo del huracán mediático al desvelar como su exmarido se los 'arrebató' tras alienarlos en su contra desde que eran muy pequeños, consiguiendo que la odiasen y perdiéndolos en vida para siempre.

Esta mañana, Ana Rosa Quintana ha comenzado su programa hablando de la serie documental - que luego desgranarán al detalle en la sección social - y ha querido romper una lanza en favor de Rocío Flores. Contundente, la presentadora ha asegurado que "la niña es una víctima y no se la puede culpabilizar", manteniendo que han sido Rociíto y Antonio David los que se han hecho daño el uno al otro y los culpables de haber llegado a este punto, no su hija.

Pensativa, Ana Rosa confesaba que, en el tremendo relato de los hechos que hizo Rocío Carrasco, "me ha faltado cuando la niña cumple 18 años y se acaba la orden de alejamiento hacia su madre. No se por qué la niña decidió seguir con el padre y no entiendo por qué la madre no fue más proactiva. No se si lo fue". Una gran pregunta que muchos nos hicimos al ver los dos primeros capítulos de la docuserie y que no sabemos si la hija de Rocío Jurado explicará en las siguientes entregas.

Además, Ana Rosa se ha preguntado por qué "la niña nunca ha hablado". "A mí me falta eso", ha señalado, añadiendo que "la niña es una mujer ya. Tiene 25 años", confesando que no sabe por qué no ha dado su versión todavía sobre la no relación con su madre.

¿Serán proféticas las palabras de la presentadora y Rocío Flores seguirá los pasos de su progenitora hablando en primera persona de su supuesto 'odio' hacia su madre a causa de lo que su padre le ha contado durante años?