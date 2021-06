Antonio Montero recibe el apoyo de Diego Arrabal tras ser expulsado de ‘Sálvame’

“Jesulín con su hija es un mal padre y para mí Rocío con su hija es una mala madre”. Estas fueron las palabras que dedicó Antonio Montero acerca de Rocío Carrasco en el programa de ayer de ‘Sálvame’. Algo que no le dejó en buen lugar, pues Carlota Corredera, que siempre ha defendido a Rociito, saltó en su contra: o se iba él del plató, o se iba ella.

Sus palabras fueron contundentes: “No voy a permitir que este señor se permita el lujo de llamar mala madre a Rocío Carrasco después de todo lo que ha contado. No lo voy a permitir. Si él se queda en plató yo me voy. Se acabó. Esto no es un juego”, dijo.

Ante esta amenaza, Antonio Montero no tardó en abandonar el plató. Sin embargo, no pasaron muchos minutos de que esto ocurriera para que su amigo, el fotógrafo Diego Arrabal, que ya ha pasado por esa misma experiencia, le ofreciera su apoyo a través de las redes sociales.

Utilizó el sistema de historias de Instagram para publicar una foto de los dos amigos, con el siguiente mensaje: “Te recomiendo mucha calma, recuerda que después de la tormenta, siempre sale el sol. Cuando una puerta se cierra, se abren otras mil. Ánimo amigo!!!”.

Las redes sociales parecen también haberse puesto del lado de Antonio Montero. En Twitter se han leído muchos mensajes de apoyo para él, mientras que otros criticaban duramente a Carlota Corredera.

Sobre Diego Arrabal se ha cuestionado mucho en los últimos días, especialmente acerca de su salida del programa 'Viva la vida'. Aunque él mismo en sus redes sociales ha asegurado que lo hace por voluntad propia, muchos se preguntan si su opinión acerca de Rocío Carrasco y las discusiones que vivió en directo en televisión han tenido algo que ver.