Artadi augura el "fin de ciclo" de Colau después de que Carmena e Iglesias dejaran la política

La líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona y vicepresidenta de la formación, Elsa Artadi, ha augurado el "fin de ciclo" de la alcaldesa, Ada Colau, de los comuns y de Podemos después de que la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena y el exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dejaran la política.

Lo ha dicho en el marco de una ronda de entrevistas de Europa Press a los líderes de los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona con motivo del ecuador del actual mandato.

Artadi considera que, tras los resultados de Podemos en las elecciones madrileñas y el peso que cree que han perdido en el Gobierno central, Colau está "también muy de bajada en Barcelona", aunque condiciona su liderazgo a la volatilidad que ve en la política catalana.

"Hay este movimiento que surgió (Podemos) y que parece que se está desvaneciendo. Carmena ya no está, Pablo Iglesias tampoco está y seguramente la próxima que no estará será Colau", ha asegurado.

A pesar de eso, no le sorprende que Colau se volviera a presentar como candidata para optar a un tercer mandato: "Ella que había dicho que no repetiría, que se esté planteando repetir no tiene que ser una sorpresa para nadie viendo la trayectoria y el poco valor que ha tenido su palabra", ha criticado en referencia al apoyo del líder de BCN Canvi, Manuel Valls, a su investidura.

COMPROMISO CON BARCELONA

Tras renunciar a estar en el Govern, Artadi ha explicado que su compromiso siempre ha sido Barcelona porque ella no se presentó a las elecciones como candidata a la presidencia de la Generalitat.

La líder municipal ha concretado que participó en las negociaciones para formar un nuevo Govern porque se lo pidió el partido y porque tenía claro que lo mejor que podía hacer en ese momento era dedicar esfuerzos para que hubiese un acuerdo.

"Yo ya tenía un compromiso y mi coherencia me decía que tenía que continuar en este proyecto, que teníamos que creer en este proyecto a nivel personal. Tenemos que creer en este proyecto a nivel político como partido", ha defendido.

En este sentido, ha asegurado que Junts es el proyecto que tiene más continuidad y es más sólido y cree que ella será la única candidata de la oposición que repetirá en las elecciones municipales de 2023, en las que ha señalado que van "a por todas".

Con dos años de legislatura por delante, Artadi ha explicado que Junts seguirá haciendo una oposición constructiva, priorizando que se lleven a cabo medidas económicas dedicadas sobre todo al sector del turismo y el comercio, dos de los ámbitos más perjudicados por la crisis sanitaria.

"Estamos entregadísimos. Hemos hecho muchísimo trabajo en tener una ciudad más verde, más caminable, con más calidad del aire, pero ni los bloques de hormigón es hacer la ciudad más verde, ni pintar las calles es hacer una ciudad más amigable, ni la congestión del tráfico que hay ahora mismo tampoco es mejorar la calidad del aire", ha subrayado.

COLLBONI "COMO SI NO ESTUVIERA"

Artadi ha tachado estos dos primeros años de mandato como un desastre "de un gobierno que está dividido, que está desaparecido y que sigue con la misma actitud del 'no' a todo en todos los ámbitos y que consigue resolver los problemas".

Cree que la entrada del PSC de Jaume Collboni en el Gobierno de Colau no ha tenido impacto en la vida de la ciudadanía: "Es como si no estuvieran. Es como si le hubieran dado la alcaldía. Le dan apoyo, estabilidad, están en el gobierno, pero no sé por qué están".

"Todas estas ganas de hacer cosas, de tirar hacia adelante, de seguir mejorando nuestra ciudad se encuentra con una traba que se llama Ayuntamiento de Barcelona, que se llama Ada Colau, que activamente su grupo apuesta por destruirlo todo y con una actitud absolutamente pasiva de los socialistas", ha lamentado.

Preguntada por que el grupo municipal de ERC liderado por Ernest Maragall rechace el papel de socio preferente de Colau y se erija como alternativa, pese a haber apoyado múltiples políticas municipales, Artadi ha sostenido que son unas declaraciones "muy oportunistas, aprovechando que el mandato está a la mitad" porque la realidad, según ella, es que los republicanos apoyan todo lo que el gobierno de los comuns y socialistas proponen.

Sobre de la próxima renuncia de Valls, Artadi ha opinado que era muy previsible y ha dicho que fue "una operación fracaso desde un inicio, orquestrada, de paracaidista", y cree que su paso por el Ayuntamiento no ha tenido trascendencia y que después de la investidura de Colau no tuvo ningún papel más en la ciudad.