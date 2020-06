Así con los transmisores silenciosos que propagan el Covid-19

“Estimamos que el 86% de todas las infecciones pasaron sin ser documentadas antes de la restricción de viajes del 23 de enero de 2020. Por persona, la tasa de transmisión de infecciones no documentadas fue del 55% de las que sí fueron documentadas, pero dado a sus cifras mucho mayores, las infecciones no documentadas fueron la fuente del 79% de los casos documentados", especificó el estudio.

"Estos hallazgos explican la rápida diseminación geográfica de SARS-CoV2 e indican que la contención de este virus será particularmente desafiante”.

En términos prácticos, el estudio internacional plantea un problema urgente: si “la elevada proporción de casos no documentados", simplemente porque no mostraron síntomas, "parece haber facilitado la rápida propagación del virus en toda China”, entonces no se sostiene el criterio (sobre el que han insistido algunas autoridades en el mundo) de no hacerle el examen a quienes no presentan señales: podrían ser portadores sanos del coronavirus.

Al contrario, subrayaron los expertos: “Se necesitaría un aumento radical de la identificación y el aislamiento de las infecciones actualmente no documentadas para controlar plenamente el SARS-CoV2”.

Es precisamente en ese periodo de latencia y hasta de invisibilidad que la persona contagiada circula sin las precauciones que debe tomar alguien infectado, y pasa el microorganismo inadvertidamente a otros.

“La transmisión sigilosa no es sólo real sino un gran impulsor de la epidemia”, dijo a Los Angeles Times Jeffrey Shaman, director del estudio que se publicó el 16 de marzo. “Su contribución a la propagación del virus pasa básicamente sin detección, volando por debajo del radar”.

Aunque, como señaló en enero Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, la transmisión de personas asintomáticas “nunca ha sido el impulsor” de una pandemia, este nuevo estudio se suma a otros que indicarían que este coronavirus sería una excepción a esa regla. “La diseminación pre-sintomática podría ser típica entre las infecciones documentadas”, señaló la publicación aparecida en la revista académica, y de ese modo “afectar el éxito del control de los brotes”.

Está demostrado que las personas asintomáticas propagan silenciosamente el COVID-19 y sin que lo sepan.

Hasta el 45% de personas infectadas por el COVID-19 nunca muestra síntomas de la enfermedad, según los resultados de un análisis de Scripps Research (Estados Unidos) de conjuntos de datos públicos sobre infecciones asintomáticas.

Los hallazgos, publicados en la revista 'Annals of Internal Medicine', sugieren que las infecciones asintomáticas pueden representar un papel significativo en la temprana y continua propagación de COVID-19.

La propagación silenciosa del COVID-19 hace que sea aún más difícil de controlar. "Nuestra revisión realmente destaca la importancia de las pruebas. Está claro que con una tasa tan alta de asintomáticos, necesitamos echar una red muy amplia", explica el líder de la investigación, Eric Topol.

Los investigadores recopilaron información y estos conjuntos de datos, reunidos a través de búsquedas de palabras clave y búsquedas en Google de informes de noticias relevantes, incluían datos sobre residentes de asilos, pasajeros de cruceros, reclusos de prisiones y varios otros grupos.

"Lo que virtualmente todos ellos tenían en común era que una gran proporción de los individuos infectados no presentaban síntomas. Entre los más de 3.000 presos de cuatro estados que dieron positivo para el coronavirus, la cifra fue astronómica: 96% asintomáticos", argumenta Oran.

La revisión sugiere además que los individuos asintomáticos son capaces de transmitir el virus durante un largo período de tiempo, quizás más de 14 días. Las cargas virales son muy similares en personas con o sin síntomas, pero sigue sin estar claro si su infecciosidad es de la misma magnitud".

Informan de que la ausencia de síntomas no implica ausencia de daño. Las pruebas realizadas en el 54% de los 76 asintomáticos del crucero Diamond Princess, mostraban anormalidades pulmonares que aumentan la posibilidad de que la infección por COVID-19 no sea evidente de inmediato.