Aumenta la miopía en niños en todo el mundo por el confinamiento

Según un estudio publicado recientemente en ‘The Lancet’, firmado por la médico, oftalmóloga infantil, Carolina Picotti, además de otros estudios publicados recientemente, el confinamiento estricto ha provocado un aumento de los niños con miopía en el último año.

El hecho de no salir de casa, no ir al colegio ni al parque y permanecer mirando pantallas todo el día, ha aumentado esta enfermedad en niños y niñas de todo el planeta. Y el principal motivo se encuentra en la falta de luz solar.

Según afirma la doctora Picotti, la dopamina en la retina que genera la luz solar impide que el globo ocular se alargue, lo que provoca la miopía. Sin esa luz solar, se incrementan los casos de esta enfermedad, así como su gravedad. “Si los niños no salen al aire libre y no reciben luz de sol, su cuerpo no genera este neurotransmisor y la enfermedad se dispara”, afirma. Además, esta investigadora argentina recuerda que “ninguna luz artificial puede reemplazar los rayos solares en la generación de dopamina”.

En el estudio liderado por Picotti, en el que se analizaba la progresión de la miopía en niños de entre 5 y 18 años, aumentó un 40%. Esto, tal y como ha afirmado, es algo que está fuera de lo común, dado que se trata de una cifra alarmante: “El porcentaje del aumento en la miopía no solo es muy alto, sino que confirma la hipótesis de que los factores ambientales y no solo los genéticos pueden incrementar o disminuir esta enfermedad”, ha asegurado.

Y es que lo normal es que este aumento de miopía vaya reduciéndose a lo largo del proceso de crecimiento de los niños, algo que no se ha producido en este pasado año, debido al confinamiento. En palabras de Carolina Picotti, “a medida que pasa el tiempo y el niño crece, el porcentaje de progresión debe disminuir. En este caso sucedió lo opuesto: los niños crecieron y la enfermedad se disparó”.

Otros estudios, como el de David Musch, profesor del departamento de Oftalmología y Ciencias Visuales de la Universidad de Michigan, publicado en la revista médica JAMA Network, coinciden con Picotti. En su estudio, demuestra que la miopía en los niños de China aumentó durante el confinamiento.

En Canadá, la investigadora Sarah A. Moore publicó a finales de 2020 otro estudio en el que revelaba que en los meses más duros del confinamiento los pequeños de la casa pasaban en más de cinco horas de media al día frente a las pantallas en actividades de entretenimiento, además del tiempo que ya dedicaban a las tareas y clases del colegio, también en dispositivos electrónicos.

No hay estudios que relacionen la luz de las pantallas con el aumento de la miopía, pero el hecho de permanecer en casa, en vez de haber estado recibiendo la luz de los rayos del sol, apoya los datos aportados por Picotti. Además, otros estudios sí relacionan con la calidad visual la distancia frente a la pantalla, el tamaño de las letras y el fondo de contraste de los dispositivos electrónicos.

La miopía es una enfermedad de la vista que produce problemas en la claridad de la visión de lejos. Según la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad afectará a la mitad de la población mundial para el año 2050.