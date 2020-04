AHORA: El ayuntamiento de Barcelona cerrará 44 calles al tráfico y abrirá 70 parques a partir de mañana viernes

El Ayuntamiento de Barcelona cerrará al tráfico 44 calles y abrirá 70 parques y zonas verdes de la ciudad a partir de este viernes para ampliar el espacio reservado a peatones y facilitar que se puedan respetar las distancias de seguridad durante el desconfinamiento por el coronavirus.

Lo ha explicado este jueves la teniente de alcalde de Urbanismo, Movilidad y Ecología, Janet Sanz, en una rueda de prensa telemática junto al concejal de Emergencia Climàtica y Transición Ecológica.

Eloi Badia, que ha alertado de que no se podrán usar las áreas de juego infantil.

Estas 44 calles, que se cerrarán de 9 a 21 horas, no forman parte de la red básica de circulación y no pasan autobuses, y se suman a la pacificación de Gran Via y la avenida Diagonal, así como las actuaciones en Via Laietana y las calles Consell de Cent, Rocafort y Girona, entre otros.

La apertura de estas 44 calles supondrá ganar para los peatones 18,5 kilómetros de asfalto por el que ahora circulan coches.

Con esta medida, serán un total de 30,5 kilómetros los que se van a peatonalizar en Barcelona antes del verano y debido a la epidemia, después de que el sábado Ada Colau anunciara actuaciones parecidas en algunos carriles y laterales de calles del Eixample como Diagonal o Gran Via.

Además de las calles, en consistorio ha anunciado que se abrirán también este viernes 70 parques de los 148 que hay en Barcelona y que durante la epidemia han permanecido cerrados.

Entre ellos, el Parque de la Ciutadella a partir del lunes. Hay 28 en el Eixample –la mayoría interiores de manzana–, nueve en Sants, cuatro en Les Corts, siete en Sarrià, siete en Gracia, tres en Horta-Guinardó, uno en Nou Barris, tres en Sant Andreu y seis en Sant Martí.