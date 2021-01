Ayuso exige al Gobierno suspender los vuelos con Sudáfrica y Brasil “hasta esclarecer la situación de sus cepas”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este lunes al Gobierno central que suspenda los vuelos con Sudáfrica y Brasil "hasta esclarecer la situación de sus cepas" de coronavirus.

En declaraciones a los medios, desde el Hospital Enfermera Isabel Zendal, la dirigente regional ha indicado que el Gobierno "actúo tarde cuando decidió cerrar los vuelos con Reino Unido, cuando se sabía que esa cepa era muy peligrosa, y ahora mismo está de manera explosiva por toda España".

"Ahora estamos conociendo datos sobre Sudáfrica y sobre Brasil, otros países que tienen cepas todavía más agresivas que las de Reino Unido. Por lo tanto, vamos a pedir al Gobierno de España que sopese cancelar los vuelos con estos países hasta esclarecer la situación de sus cepas", ha manifestado. Según ha remarcado, el objetivo es "evitar que otra vuelve a entra el virus por Madrid Barajas y otra vez volver a empezar".

Ayuso ha incidido en que están ante "el problema de siempre", el de no actuar de manera "contundente" en el aeropuerto y no ser rápidos y diligentes para que esos vuelos con la capital no entren sin "ningún control". "Un país que no protege a sus fronteras no protege a sus ciudadanos", ha zanjado.