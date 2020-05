AHORA. Ayuso exige a Sánchez que comunique quién decide que Madrid siga en fase 0

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que conteste quién decide que la región no pueda pasar a la Fase 1 de la desescalada por el COVID-19, pero éste no le ha respondido, según fuentes del Gobierno regional. Además, le ha acusado de tratar a la sanidad madrileña como "del tercer mundo".

En la décima videoconferencia de presidentes celebrada hoy, Díaz Ayuso ha lamentado que en estas reuniones nunca obtenga una respuesta por parte del presidente del Gobierno y le ha lanzado varias cuestiones, además de la primera, como, por ejemplo, por qué no se hacen públicos todos los informes técnicos de los expertos que avalan las decisiones tomadas por el mando único de Sanidad.

"Jamás me ha contestado a una sola pregunta y estoy preocupada con lo que está sucediendo porque tengo la responsabilidad de administrar la vida y obra de 7 millones de personas", ha señalado la jefa del Gobierno regional, que quiere saber qué expertos deciden que la Comunidad de Madrid no pase de fase teniendo en cuenta que tanto el consejero de Sanidad como el de Economía no pueden decidir porque hay un mando único.

En este punto, ha señalado que se está contando como "si la sanidad de Madrid fuera del tercer mundo". "Que si la Atención Primaria falla, que si los centros de salud fallan... se está transmitiendo una imagen falsa de Madrid", ha criticado la presidenta regional, que exige transparencia sobre este punto y en otros, como la filtración del informe técnico que avalaría la decisión del Gobierno para que la región no pase de fase.

Según informó el Gobierno regional en una nota, Díaz Ayuso ha relatado cómo el pasado viernes, el Gobierno informó en rueda de prensa a las 19 horas sobre que Madrid no pasaba de fase. Después, a las 20.50 horas, la Comunidad emitió un comunicado pidiendo explicaciones porque no las tenía, y a las 21.57 horas, la directora general de Salud Pública del Ministerio firmó dicho informe, que no llegó a la Consejería de Sanidad hasta el día siguiente, después de haberse filtrado a un medio de comunicación, y coincidiendo con la rueda de prensa que estaba ofreciendo la presidenta sobre este asunto.

Le ha preguntado por qué el Gobierno ha hecho público el informe de esta semana que no permite pasar a Madrid a la Fase 1 pero no hizo lo mismo con el de la semana anterior, cuando se adoptó la misma decisión. También ha solicitado conocer el resto de informes de CCAA que han pasado de fase para saber si se están rigiendo todos por los mismos parámetros objetivos. "Es para entender qué vara de medir hay y si se cambian los criterios cada semana", ha apuntado, al tiempo que ha insistido en que la Comunidad de Madrid cumple con todos los parámetros que se requieren.

Díaz Ayuso ha advertido, en la misma línea que ya lo hizo ayer en rueda de presa, de que el Gobierno "va a arruinar" a la Comunidad de Madrid "si no permiten a las economías más vulnerables y a las clases medias salir a la calle y reactivarse". En este punto, ha señalado que la situación en la Comunidad de Madrid es cada vez mejor, el número de contagios y fallecidos "se va desplomando" y, por otro lado, la capacidad de hacer PCR se va incrementando exponencialmente.