Begoña Villacis se ha separado

Begoña Villacís y su marido se han separado. La vicealcaldesa de Madrid y Antonio Suárez-Valdés, llevan un tiempo sin vivir juntos, según han confirmado a LOC fuentes cercanas a la pareja. Villacís y su marido "se han dado un tiempo de reflexión" antes de tomar una decisión definitiva. La vicealcaldesa ha pasado el periodo de confinamiento con sus tres hijas en el piso familiar, sin su marido.

Mucho se ha comentado sobre el aspecto que últimamente luce la política de Ciudadanos, que ha reaparecido tras el confinamiento en plena forma y con una espectacular figura, más delgada que nunca. "He aprendido a correr en el sitio", declaraba a LOC recientemente, para justificar su tipazo. "Estoy en la etapa que yo llamo 'matamujeres' porque mi hija ya anda, entonces voy detrás de ella. Además, intento hacer deporte, he aprendido a correr en el sitio. He cocinado mucho más durante el confinamiento pero comidas sanas", contaba.

Ahora se ha sabido que a la dieta sana y el ejercicio se unía la preocupación por la ruptura de la relación con su marido.

En el entorno de la vicealcaldesa la separación no ha causado mucha extrañeza. A Suárez-Valdés nunca le han gustado los medios de comunicación y huía de los flashes que acaparaba su mediática mujer, mucho más abierta y expansiva que él. "Ella es la típica tía divertida que en las reuniones sociales siempre es el centro de atención mientras que su marido siempre permanecía en un segundo plano y parecía no pasárselo tan bien como ella", aseguran las mismas fuentes.

Begoña reconoció a LOC que la gestión de la crisis también le ha pasado factura, que sus niveles de estrés por lo sucedido han sido tan altos que buena parte de su forma física proviene de eso. También de ejercer de madre de tres hijas: Paula (14), Jimena (13) e Inés, que nació hace un año: "No he hecho hipopresivos tras el nacimiento de Inés. He trabajado mucho, de un lado para otro. Y sobre todo, la preocupación".