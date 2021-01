Borràs dice que la mesa de diálogo ha sido un “reportaje fotográfico” y reivindica una negociación

La candidata de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, ha asegurado este viernes que la mesa de diálogo entre gobiernos ha sido "un reportaje fotográfico y un paseo por el jardín" hasta el momento, y ha reivindicado una negociación.

En el Encuentro Digital Europa Press, ha criticado que durante el primer año del Gobierno central de coalición "no se ha avanzado en la represión y el diálogo", que en su opinión ya nació cojo.

Ha reprochado: "No hemos tenido ninguna solución, todo ha sido especulación" durante este primer año de Gobierno de Pedro Sánchez, añadiendo que se ha especulado con indultos o reformas del Código Penal sin que se haya producido ningún avance.

Para Borràs, la mesa de diálogo "ya está enterrada" y cree que lo que necesita Cataluña es un marco de negociación entre dos sujetos políticos que se reconozcan como dos interlocutores válidos para reconocer el derecho a la autodeterminación.

"Que una vez después de las elecciones se convertirá en una obligación democrática. Esperemos que Pedro Sánchez y el Gobierno reconozcan el resultado de las elecciones y salgan del búnker en el que están de la intransigencia", ha remarcado.

Balance Gobierno Central

Preguntada por el balance que hace tras un año de Gobierno del PSOE y Podemos, Borràs considera que se ha constatado que "España no es una democracia consolidada como tanto necesitan repetirse".

"España es una represión consolidada. Durante este año Sánchez no ha querido, no ha podido o no ha sabido rebajar ni un milímetro la represión contra el independentismo. Y no ha querido, no ha podido o no ha sabido contener el pulso recentralizador del Estado. Ni ha querido, no ha podido o no ha sabido avanzar en la línea del diálogo", ha asegurado.

Por último, cree que el presidente Pedro Sánchez superó la investidura "gracias a un inconcreto compromiso con una no menos etérea mesa de diálogo", y le ha acusado de saber que una vez investido este compromiso caería.

"Si realmente Pedro Sánchez cree que la solución pasa por el diálogo, disimula mucho y disimula mal, porque el primer ingrediente para reconocer que existe voluntad de dialogo es respetar a los interlocutores; que no los elige quien gobierna en España sino los elige los ciudadanos de Cataluña con su voto. El mismo que convirtió a Puigdemont, Comín, Ponsatí y Junqueras en eurodiputados: el voto que la JEC despreció soberana y españolísimamente", ha zanjado.