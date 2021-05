El brutal final de la docuserie de Rocío Carrasco que revoluciona la audiencia

La misma presentadora de Telecinco, Carlota Corredera, ha dedicado unas palabras a la desgarradora historia de Rocío: "Gracias, Rocío Carrasco. Gracias por sacudirnos, por golpear nuestras conciencias, por abrirnos los ojos. Gracias por todo lo que nos has enseñado en las últimas semanas, por compartir tu infierno y forzarnos a pensar. Gracias por hacernos mejores". Corredera ha apoyado a Rocío y le ha acompañado en todo el recorrido de contar su verdad y ha concluido con: "Verdad solo hay una y Rocío es una buena madre. Porque una madre es aquella que por su hija mata, pero también lo es aquella que por sus hijos muere. Rocío estuvo a punto y por suerte no lo consiguió. Ha hecho el mayor sacrificio que puede hacer una madre, renunciar a sus hijos para no hacerles daño"

La presentadora se ha roto al final de estas declaraciones, ya que ha sido testigo de todo el proceso de la hija de Rocío Jurado y asegura que no es una historia solo de violencia de género, sino del amor y sacrificio de una madre y sus hijos, algo que ha hecho reflexionar a la audiencia.

Terminando así la docuserie que ha durado 12 capítulos en Mediaset, la guinda la pudo la rabia, el hastío y el dolor de una mujer que como bien afirmó al finalizar el capítulo, estaba harta de callarse: "Estoy aquí, que venga el que quiera. Ya está bien de amedrentarse. Que haga cada uno lo que quiera que aquí estoy". Y tras terminar el último capítulo, entró en plató y dio las gracias: "No estoy sola. Nunca he estado sola, pero ahora menos (...) Os tengo que dar las gracias a todos por la implicación, por haberme escuchado, por haber subido el altavoz y por haber querido escucharme".

Rocío volverá al plató de Telecinco a cerrar una historia que ha removido a todo el país, a la audiencia, entidades públicas e incluso, políticos. Tras hacer pública su historia, existen opiniones y comentarios de todo tipo, personas que se lo creen y otras personas que no. Pero anoche no hubo duda de que Rocío puso a cada persona en su sitio y gritó a los cuatro vientos lo que lleva callando 20 años.