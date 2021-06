Carlota Corredera pide la salida de plató de Montero en ‘Sálvame’

A Carlota Corredera le ha afectado el comentario que ha hecho el colaborador Antonio Montero en el plató de Sálvame juzgando a Rocío Carrasco.

Ha decidido poner entre la espada y la pared a la producción del programa haciéndoles elegir entre si abandonaba ella el plató o lo hacía él, a lo que finalmente Montero ha decidido marcharse para no entrar en discusión.

Corredera ha empatizado mucho con la hija de Rocío Jurado al haberla acompañado durante todo el proceso de grabación de su docuserie y no permite que hagan comentarios críticos en contra de ella.

Como han asegurado en la página web de Sálvame, Belén Esteban ha hablado sobre reacciones de madre a hija: "Cuando me he equivocado de algo del padre de mi hija he tardado tres días en pedir perdón"; a lo que Antonio Montero ha respondido: "A Jesulín se le ha calificado como mal padre toda la vida. Jesulín con su hija es un mal padre y para mi Rocío con su hija es una mala madre". Como reacción, la presentadora se ha levantado y dirigido hacia el director del programa para decirle: "No voy a permitir que después de todo lo que hemos contado y de todo lo que hemos explicado, que este señor se permita el lujo de llamar mala madre a Rocío Carrasco delante de mi".

Tras este encontronazo, Antonio Montero ha decidido abandonar el plató diciendo: “Bueno, pues me voy”.