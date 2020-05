AHORA. Cataluña comunica 635 muertos a Sanidad y saltan las alarmas

Fernando Simón en rueda de prensa este viernes, ha asegurado que "no es baladí no saber qué está pasando en Cataluña" y, aunque ha incidido en que los problemas están asociados a una zona concreta, ha dicho que podría pasar en otras.

"Los datos de anoche, que podíamos asumir que era un problema puntual, hoy nos han preocupado mucho", ha señalado Simón que ha advertido: "Si no se soluciona este problema, habrá que tener discusiones a nivel más alto" entre las administraciones nacional y catalana, ha advertido el experto, para garantizar la seguridad no solo de los catalanes sino de todos los españoles. Lo cierto es que los datos que Cataluña aporta a la contabilidad nacional de la epidemia llevan semanas presentando ciertas incongruencias y no hay que descartar que en los próximos días pueden suponer alguna sorpresa más.

La cifra de muertos diarios con coronavirus es por sexto día consecutivo inferior al centenar al haberse contabilizado este viernes 56 nuevas defunciones, que suman un total de 28.628, aunque "se está revisando" los datos de Cataluña, que ha notificado 150 de los 446 nuevos contagios.

Esta comunidad, de la que ayer no se ofrecieron sus cifras por problemas de validación, "ha notificado más casos confirmados de días previos". También ha comunicado tres defunciones, que hoy sí que ha incluido en su cómputo el Ministerio de Sanidad, el cual precisa que también ha informado de "más fallecidos de días previos", cuya fecha de defunción está "pendiente de asignación". De hecho, tras haber validado los datos de ayer, Cataluña contabiliza un total de 6.656 muertes, lo que supone 635 más que las que figuraban en el balance de este jueves.

"Sus datos tienen algunas incongruencias", ha explicado el director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, quien ha confiado en que esos problemas puedan estar resueltos en los próximos días. "Estamos intentando entender qué ha sucedido", ha insistido.