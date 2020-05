AHORA. Ceuta a la fase 0 tras un "muy importante" repunte de casos de covid-19

La Ciudad Autónoma de Ceuta, que se encuentra en Fase 2 de la desescalada, podría volver a la Fase 0 como consecuencia de un "repunte inusual y muy importante", que ha elevado a 22 los casos activos y a 271 las personas en aislamiento domiciliario por haber estado en contacto con coronavirus.

En una rueda de prensa telemática, el consejero de Sanidad del Gobierno ceutí, Javier Guerrero (PP), ha mostrado hoy su "gran preocupación": "Si no somos responsables nos espera volver para atrás ya que se han detectado 2 positivos y 80 aislados por culpa de una fiesta de cumpleaños y esto no puede ser, porque se pueden hacer reuniones de 15, pero no fiestas".

"A nivel epidemiológico hemos superado a Murcia, Baleares, Melilla e incluso Andalucía y actualmente tenemos una cifra de aislamientos y casos que no ocurre ni en Madrid", ha lamentado el consejero