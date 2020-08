Ciudadanos critica que Vox anuncie una moción de censura por la "inaguantable" situación y luego se vaya de vacaciones

El vicesecretario general de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, ha criticado duramente que Vox justifique su moción de censura en que la situación en España es "inaguantable" pero antes se vaya de vacaciones. A su entender, el partido de Santiago Abascal está en estos "fuegos de artificio" para "posicionarse" y "aparecer de alguna forma" en los medios, ya que sabe que no cuenta con votos suficientes para que prospere y, por lo tanto, es una "pérdida de tiempo".

"Lo que no he entendido de esta moción de censura es que nos digan que la situación era muy grave, que era inaguantable, que hay que tomar decisiones rápidas, pero luego dicen que la moción de censura la harán en septiembre: Me voy de vacaciones", ha denunciado el dirigente de Ciudadanos.

En este sentido, ha insistido en que ni Cs ni la mayoría de los españoles puede "entender" que Vox hable de una situación "grave" en el país pero aplacen esa iniciativa para después del verano. "Es una decisión que no acabo de entender", ha declarado Cuadrado a Europa Pres.

Al ser preguntado si cree que con esta moción de censura Vox busca en realidad desgastar al PP para situarse como alternativa al Gobierno de coalición, el dirigente de Cs ha señalado que el partido de Abascal no cuenta con apoyos suficientes para que prospere. "Creo que realmente son fuegos de artificio que están intentado para posicionarse o para aparecer de alguna forma", ha enfatizado.

"CREO QUE ES UNA PÉRDIDA DE TIEMPO"

Cuadrado ha subrayado que ahora es momento de que los partidos se centren en cómo ayudar a los españoles, en vez de plantear "fórmulas" que saben que "no suman". "Creo que es una pérdida de tiempo", ha proclamado.

En este sentido, el también responsable de Finanzas de Ciudadanos ha subrayado que "realmente lo importante es intentar reactivar la economía" tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus y la pérdida de empleos.

En cuanto a si preocupa a Cs que esa moción sea un escaparate mediático para Vox, ha resaltado que los ciudadanos no van a comprender que el Congreso "lo primero que haga sea ponerse a discutir sobre esto cuando saben que no hay posibilidades" de que salga adelante. "No sé si va a ser un escaparte o no, pero creo que los españoles eso mayoritariamente no lo van a entender", ha apostillado.

PIDE UNA OPOSICIÓN "CONSTRUCTIVA"

Cuadrado ha apostado por hacer una oposición "constructiva" y ha subrayado que en esa línea trabaja su partido. "Creo que nos guste más o nos guste menos, el Gobierno que hay es el que hay, es el que salió de las urnas", ha manifestado.

Además, el dirigente del partido naranja ha hecho hincapié en que "las cosas han cambiado" con la pandemia del coronavirus y que es momento de "intentar ayudar" con propuestas a los españoles pasar salir cuanto antes de la crisis.

"No hay otro objetivo que tenga Cs ahora mismo que ése, demostrar que con sus 10 diputados también se puede ser útil, y otros con 90 diputados o con cincuenta y tantos diputados, pues sirven para poco", ha aseverado, en alusión al PP y a Vox respectivamente.