AHORA. La Comunidad de Madrid no tiene confirmación de que Madrid vaya a pasar a la Fase 1 este lunes

"Todavía no tengo la confirmación de que Madrid estará el lunes en fase 1", ha asegurado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en una entrevista en Onda Cero.

Escudero se ha mostrado optimista después de la reunión mantenida este jueves con Sanidad: "Las sensaciones de la reunión bilateral de ayer fueron mejores que las de otras reuniones. El tiempo fue menor y el Ministerio alabó las capacidades de Madrid en atención primaria para detectar casos nuevos".

Escudero, además, ha criticado que no se les dio ninguna explicación ni se les pidió aclaraciones de ningún tipo. "No hubo ni nos pidieron aclaraciones de ningún dato, pero hasta que no esté confirmado no vamos a decir nada. La prudencia es lo mejor", ha añadido.