AHORA. El Congreso aprueba la extensión por 15 días del estado de alarma

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la quinta prórroga del estado de alarma para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Lo ha hecho por 177 votos a favor, 162 en contra y 11 abstenciones.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha conseguido sacar adelante la extensión de esa figura jurídica pero a costa de reducir su duración.

No se prolongará un mes, como inicialmente anunció el presidente, sino sólo 15 días, hasta el 7 de junio. Se trata de una cesión del Gobierno para facilitar que fuerzas como Ciudadanos y el PNV se avinieran a darle su apoyo.

Pese a los reproches que el Gobierno ha tenido que escuchar de prácticamente todas las formaciones políticas, la prórroga ha tenido el respaldo también de Más País, Teruel Existe y el PRC.

El presidente ha asegurado que "ante una situación excepcional sólo cabía aplicar una solución excepcional" haciendo "lo que haga falta, cuando haga falta y como haga falta" para salvar vidas y doblegar la curva y se ha "seguido siempre, siempre, siempre el consejo de los expertos".

Sánchez ha presentado su gestión como ágil y eficaz frente a la magnitud del desafío sanitario, económico y social e incluso en la réplica él mismo la ha calificado con un "notable". "No nos ha traído hasta aquí la corriente sino el pueblo español unido. Nadie tiene derecho a derrochar el esfuerzo que se ha hecho", ha recalcado antes de hacer hincapié en que el estado de alarma ha sido "beneficioso" para el conjunto del país y es "el único camino posible para frenar la propagación del virus". Si no se hubiera seguido esta estrategia, ha asegurado, en España se habrían contagiado 30 millones de personas y los fallecidos habrían llegado a 300.000. "Esto no son conjeturas, son hechos", ha afirmado.

En la nueva prórroga que ahora plantea, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, será la única autoridad competente. Salen pues del mando único los titulares de Defensa, Interior y Transportes. Se intensificará en esta nueva etapa la "cogobernanza" con las CCAA que, ha asegurado Sánchez, nunca han perdido sus competencias, "nunca han perdido su corresponsabilidad en el ejercicio de sus competencias", pero ahora irán recuperando todas sus facultades.