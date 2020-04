AHORA: el Congreso vota mañana la tercera prorroga y 62 diputados votarían en contra

Es la tercera prórroga que pide el Gobierno para el estado de alarma que se decretó el pasado 14 de marzo y a cada intento ha ido encontrando más contestación. La primera vez no tuvo votos en contra, pero hace dos semanas ya se encontró con el rechazo de Vox y de los antisistema de la CUP, a los que ahora se suman los independentistas de Junts.

La formación que lidera Carles Puigdemont se había mantenido en la abstención en las dos últimas prórrogas, pese a pedir "un mayor rigor y celeridad en el plan de confinamiento", ahora suman a sus críticas la estrategia del Gobierno para la relajación del confinamiento y las declaraciones del domingo del jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, ya que según Junts "todo parece indicar que se están vulnerando derechos fundamentales como la libertad de expresión".

La CUP volverá a rechazar la ampliación del estado de alarma porque no comparte la decisión del Ejecutivo de haber reactivado la actividad no esencial y porque sigue manteniendo que la gestión que está haciendo de esta crisis sanitaria es "digna del peor capitalismo", como le reprochó su diputada, Mireia Vehí, a Pedro Sánchez en el último debate en el Congreso, donde advirtió: "No nos dejan más remedio que volver a las calles".

Vox podrían repetir el voto en contra como ya hicieron en el anterior debate. Aún no han desvelado el sentido de su voto, pero públicamente siguen manteniendo que el Gobierno que comparte el PSOE con Unidas Podemos debe empezar por dimitir, a lo que este lunes han añadido una querella en el Tribunal Supremo contra el presidente Pedro Sánchez y su Ejecutivo por los "delitos de imprudencia grave con resultado de muerte", "lesiones por imprudencia grave" y "delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de las medidas de seguridad"