¿Conoces el aceite de oliva virgen extra con más sabor?

El aceite de oliva virgen extra es el gran protagonista de la mejor dieta del mundo: la mediterránea. Gracias a sus inmejorables propiedades, se ha convertido en la gran joya de la gastronomía de todo el planeta, no en vano es conocido como el oro líquido. No hay quien se resista a sus beneficios para la salud y, sobre todo, a su increíble sabor. Sin embargo, no todos los aceites de oliva virgen extra son iguales. Para disfrutar de él con toda intensidad, es necesario seleccionar el mejor.

Para Comprar aceite de oliva virgen extra, es muy importante dirigirse al lugar adecuado, aquel que nos garantice la mayor calidad y el mejor producto. Productores de aceite que no se basan únicamente en la confianza, sino también en el compromiso y conocimiento de estar ofreciendo el mejor regalo de la naturaleza. Pero ¿sabes dónde se encuentra el mejor AOVE?

¿Cómo encontrar el mejor aceite de oliva?

Aunque el aceite de oliva ha estado presente en nuestras vidas desde tiempos milenarios, con la explosión de la dieta mediterránea, la necesidad de cuidarse y la búsqueda del equilibrio alimentario lo han encumbrado como el bien más preciado. Si a ello sumamos el beneplácito de expertos nutricionistas y la originalidad e imaginación de los maestros gastronómicos, entonces estamos ante el producto ideal: versátil y saludable.

Virgen extra

Pero no nos engañemos, para que esto sea así tenemos que encontrar el mejor, pues no todos los aceites de oliva te ofrecen las mismas cualidades. De momento tiene que ser aceite de oliva virgen extra. Aunque pudiera ser un tema sin importancia, esta descripción nos ofrece las garantías suficientes para tratarse de un aceite de máxima calidad.

Picual y Jaén

Otro de los temas importantísimos es el tipo de oliva con el que se ha realizado el aceite. De entre todas las variedades es la Picual la más valorada dentro del mundo gastronómico, ofreciendo un sabor exquisito e intenso, además de una característica tonalidad verde.

Y, para completar el ciclo del aceite más perfecto, tendremos que fijarnos en el lugar de procedencia. Aunque España tiene grandes plantíos de olivos, por tradición y devoción, son las tierras de Jaén las que dan los mejores frutos.

Pasión Loca, el AOVE con más sabor

En Pasión Loca, son especialistas en ofrecer el mejor aceite de oliva virgen extra y el sabor más exquisito. Ese que queda merodeando el paladar y deja una presencia intensa y especialmente deliciosa.

Sus magníficos aceites contienen todos los ingredientes perfectos para tratarse del mejor aceite de oliva virgen extra: sus aceitunas picual, proceden de los extensos olivares del Alto Guadalquivir. Es así como las sierras de la ciudad de Úbeda han sabido dar el aliento necesario para seguir manteniendo un arte ancestral, pero, al mismo tiempo, fusionarse con las técnicas más novedosas.

2 botellas que hablan de pura pasión

Pero no solo en Pasión Loca vas a encontrar el mejor aceite de oliva virgen extra, también resultante impactante el diseño de sus botellas, rompiendo con el aburrido clasicismo y ofreciendo un toque de color y armonía, belleza y arte, para contener el verdadero oro de la gastronomía.

Puedes encontrarlos en 2 modelos: Pasión Loca Contenida y Pasión Loca Desmesurada. Se pueden encontrar en botellas de 250 ml y 500 ml, además de garrafas de 5 L y envases monodosis.

Si estás buscando la mejor calidad en aceite de oliva virgen extra asómate a su escaparate y déjate seducir por esta pasión llena de excelente sabor y muchísima salud. ¿No te parece un regalo excelente?