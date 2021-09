Cristina Pedroche confiesa lo que ha significado para Dabiz Muñoz el reconocimiento de “mejor chef del mundo”

Este miércoles Dabiz Muñoz vivía uno de los mejores momentos de su carrera después de haber sido elegido como el "Mejor Cocinero del Mundo" en la Gala anual de los premios 'The Best Chef Awards 2021'. Un reconocimiento único que el chef recibió, como no podía ser de otra manera, acompañado por su pareja, socia y mejor amiga Cristina Pedroche, pletórica tras este prestigioso premio que corona al madrileño como el número 1 después de un año en el que han tenido que superar muchas dificultades como el cierre de su restaurante en Londres, 'StreetXO'.

Sin creerse todavía este reconocimiento y muy muy feliz, Dabiz visitaba el plató de 'Zapeando' - programa en el que colabora su mujer - y confesaba cómo vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida, que celebró agradeciendo a Cristina el estar siempre a su lado y apoyarle en todo lo que se propone.

Una Pedroche "feliz y llena de alegría" que no ha dudado en confesar ante nuestro micrófono que "me estalla el pecho de felicidad y orgullo". "Yo ya sabía que era el mejor cocinero del mundo, pero que lo reconozcan internacionalmente es una maravilla", añade sin disimular su admiración por el amor de su vida, con quien el próximo mes de noviembre celebrará su 6º aniversario de boda.

"Este reconocimiento te da un empujón para seguir", confiesa Cristina, asegurando que "nosotros en ningún momento nos hemos agachado, nos reinventamos. Pero siempre una acaricia te viene bien".

Muy emocionada por la preciosa dedicatoria de Dabiz cuando recogió el galardón agradeciéndole su apoyo incondicional y el hecho de que su llegada lo cambió todo para él, la comunicadora tiene clara una cosa: "Este premio no te hace mejor cocinero, porque no se puede ser mejor cocinero, ni mejor marido que él".

Mucho más parco en palabras, Dabiz Muñoz abandonaba las instalaciones de 'La Sexta' tras su visita al plató de 'Zapeando' para celebrar su premio de mejor cocinero del mundo muy serio y sin hacer declaraciones sobre este prestigioso galardón. "El mejor cocinero tiene que estar en las cocinas. Muchísimas gracias por el cariño que nos dáis siempre", justificaba una orgullosísima Cristina Pedroche en el siguiente vídeo.