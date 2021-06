El detenido por la muerte de Wafaa estaba en el sistema Viogen

Los agentes de la Guardia Civil que investigan la muerte de Wafaa Sebbah, desaparecida en noviembre de 2019 en Carcaixent (Valencia), indagan desde primera hora de este viernes en la vivienda del abuelo del detenido, con la hipótesis de que podría haber sido ese el lugar donde se ejecutó el crimen y en busca del arma homicida. D.S.O., autor confeso del asesinato de la joven, que tenía 19 años cuando desapareció, ha sido conducido esta mañana por la Guardia Civil hasta la casa de su abuelo después de que el jueves apareciera el cuerpo de la víctima en un pozo de una finca cercana a la vivienda de su abuelo.

El detenido por la muerte de la joven de la Pobla Llarga (Valencia) Wafaa Sabbah pasará este sábado a disposición judicial, tras permanecer dos noches en la comandancia de la Guardia Civil de Carcaixent, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

Efectivos de la Guardia Civil trasladaron este jueves y viernes al hombre detenido por su presunta implicación en la desaparición de la joven, quien fue vista por última vez en noviembre de 2019 en Carcaixent, a hacer unos registros. El hombre fue detenido el pasado miércoles en la localidad valenciana de Manuel y, tras ello, fue llevado a dependencias de la Guardia Civil.

Una vez hallado el cadáver, los trabajos de rastreo se han centrado en esa vivienda y desde entonces los miembros de las unidades de Policía Científica la rastrean en busca de pruebas. Fuentes de la investigación han señalado a Efe que en su declaración, el detenido manifiesta que tiene lapsus de memoria sobre algunas cuestiones del crimen, si bien los investigadores confían en cerrar pronto las diligencias en la vivienda.

El arrestado cuenta con "diversos antecedentes policiales, especialmente por delitos graves en el ámbito de Viogen", el sistema de seguimiento de los casos de violencia de género, informaron las fuerzas de seguridad cuando se llevó a cabo su arresto, un operativo a cargo de la Unidad Central Operativa (UCO) y la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Valencia.

Otras fuentes han confirmado a Efe que el detenido figura en el sistema VioGen de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género del Ministerio del Interior, debido a varias denuncias por agresiones de este tipo. La delegada del Gobierno, Gloria Calero, confirmó ayer que el detenido acosaba a la joven porque ella no quería mantener una relación con él.

De hecho, tal y como lo han calificado las autoridades, los antecedentes del arrestado son "especialmente graves" en materia de violencia machista. Fuentes conocedoras han confirmado a Europa Press que entre estos hechos constan presuntas agresiones a varias mujeres y de diferentes poblaciones valencianas, entre ellas una de Xàtiva (Wafaa era natural de otro municipio, la Pobla Llarga).

En el marco de la investigación, el detenido fue conducido este viernes a primera hora por la Guardia Civil a la finca familiar ubicada en la localidad valenciana de Carcaixent que el jueves fue registrada, antes de localizar en otro emplazamiento próximo los restos de Wafaa. Los efectivos de la UCO, criminalística y unidad canina trabajan en la recopilación de nuevas pruebas.

La Guardia Civil localizó este pasado jueves el cuerpo sin vida de la joven en un pozo situado en Carcaixent, la última población de la que se tenían noticias de la localización de Wafaa, y que había sido propiedad de la familia del hombre detenido por su presunta implicación en los hechos.

Tras realizar esta inspección, según la nota oficial, aparecieron "lo que podrían ser restos humanos", por lo que se dio aviso a la autoridad judicial para proceder en presencia del juez y a extraerlos del pozo "así como todos aquellos elementos que puedan aparecer y se consideren de interés para la investigación".

Con respecto a la vinculación entre ambos casos, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, solo ha respondido que no dispone de esa información, ya que se ha decretado secreto de sumario. "No debo dar más explicaciones, se darán cuando se levante el secreto de sumario", ha apostillado en el minuto de silencio convocado este viernes en Alicante.

Lo que sí ha asegurado la delegada es que entre Wafaa y su presunto asesino. "Parece que ella no quería y él sí", ha agregado. El hecho de que Wafaa no tuviera relación con su asesino hará que, pese a los antecedentes del arrestado, el caso no pase a engrosar las listas de mujeres asesinadas por violencia de género, algo criticado repetidamente por colectivos feministas.

Aproximadamente un mes después de la desaparición de Wafaa, el entonces delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, informó de la incorporación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la investigación y de que se mantenía abierta una línea de pesquisas "clara" pero "no determinante". A falta de una identificación genética, los restos podrían pertenecer a la desaparecida, según la Guardia Civil.

Con respecto a la mujer que hallaron muerta en Xàtiva, que había sido estrangulada y acuchillada, la Policía Nacional ha descartado la participación de David S.O., aunque el autor confeso de la muerte de Wafaa fue interrogado en su día y reconoció que dos días antes del asesinato de la embarazada había estado en la vivienda de Isabel Elena Raducanu, la víctima, que ejercía la prostitución.

Entre las pruebas que se recabaron entonces en la casa se encontraban unos calzoncillos cuyo perfil genético no coincidía con ninguna persona identificada. Posteriormente, la Guardia Civil detuvo a David S.O. por un presunto delito de daños e incendio y, a partir de lo cual se pudo relacionar con él la muestra extraída de los calzoncillos. Señalan además que, cuando se tuvo conocimiento de esa correlación en febrero de este año, el resto de pruebas seguía descartando la implicación de David S.O.

Esa línea de investigación desvinculaba el caso del de Marta Calvo --ya que la búsqueda de ambas mujeres llegó a coincidir en el tiempo--, aunque desgraciadamente por la muerte de esta última se detuvo como presunto asesino a Jorge Ignacio P.J., que se entregó a la Guardia Civil el 4 de diciembre.