Enrique del Pozo, reaparece como colaborador de 'Viva la vida'

Viva la vida vive un fin de semana lleno de emociones. A la reciente noticia de la marcha de Diego Arrabal como colaborador, el programa de Telecinco ha reaccionado con rapidez para cubrir su baja. El elegido es Enrique del Pozo, conocido por su paso por el dúo Enrique y Ana y por ser uno de los tertulianos más famosos de la televisión hasta hace una década.

Emma García arrancaba el programa con una importante noticia que dar a la audiencia del programa. Un desconocido enmascarado veneciano aparecía en el plató para sorpresa de todos los colaboradores. Entre las pistas, la presentadora aseguró que tenía buena amistad con Miguel Bosé y la familia Campos.

'Viva la vida' comenzaba esta tarde con una sorpresa, un nuevo colaborador se unía a la familia de este programa que nos entretiene las tardes de los fines de semana y lo cierto es que nos ha llamado mucho la atención que se trate de Enrique del Pozo. El actor estuvo varios años trabajando en los platós de televisión, en concreto con María Teresa Campos, a la que guarda mucho cariño, y tras años alejados de los focos ha reaparecido por la puerta grande.

En cuanto a por qué desapreció del medio, Enrique ha sido muy sincero y ha puesto nombre y apellidos al culpable de ello: "Me fui porque tuve una gran depresión por culpa de Antonio David Flores, el fue el mafioso cómplice de una revista que cada vez que mi madre salía a un quiosco... decía que yo junto con otra persona era corrupto y me acostaba con niños. Yo entré en una depresión y dije 'me fui'".

Asegura que se dejó los cuernos en los programas defendiendo a la familia Jurado y a Rocío Carrasco, algo que ha echado de menos estos años: "Yo estoy un poco decepcionado con Rocío Carrasco porque cuando alguien te defiende gratis, su madre me llamaba para darme las gracias, yo no he recibido nunca una llamada de Rocío, no he visto una palabra de reconocerme en el documental. He estado ocho años sacrificado e insultado".

En cuanto al documental de Rocío Carrasco, Enrique del Pozo ha confesado que la más grande sospechaba lo que estaba pasando su hija: "Un día me preguntó Rocío Jurado si sabía si Antonio David estaba maltratando a su hija. Me quedé de piedra y le dije que no le podía contestar a lo que ella ya sabía".