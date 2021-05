Entrevista al Dr Juan Carlos Meneu

“Cada día, con cada cirugía que realizamos, asumimos un reto y una enorme responsabilidad, que se compensa al sentirse útil ayudando a recuperar la normalidad allí dónde la dejaron antes de la enfermedad".

Dr Juan Carlos Meneu premio Nacional de Medicina 2021

Sus más de 20 años de experiencia profesional le han convertido en un reputado cirujano general y del aparato digestivo. Repasamos, la trayectoria profesional del Dr Juan Carlos Meneu, galardonado con el Premio Nacional de Medicina 2021 en la categoría Cirugía General y del Aparato Digestivo.

Pregunta: ¿Qué significa para usted haber recibido el Premio Nacional de Medicina de este año?

El vídeo del día “Solidaridad total” de la UE por la llegada de migrantes a Ceuta

Doctor Juan Carlos Meneu: Es un orgullo y una enorme satisfacción, en primer lugar haber sido valorado como posible candidato. Realmente, es fruto de la benevolencia del comité que ha decidido hacerlo, con lo cual me siento un afortunado por haber recibido este reconocimiento, y es un estímulo para seguir trabajando, sinceramente.

¿A quién le debe agradecimientos?

Doctor Juan Carlos Meneu: Dicen que el agradecimiento es la memoria del corazón, y por ese motivo no puedo evitar recordar a todos aquellos que me han permitido llegar a recibir este reconocimiento a la labor de unos cuantos años.

También agradezco a mis compañeros, mi equipo, mis maestros… por todo lo que nos han enseñado y por todo lo que hemos aprendido de ellos. A confraternizar, a tratar con respeto a los compañeros, tratar especialmente bien a los pacientes que son el sentido de nuestro trabajo diario. Estos pacientes que ponen su confianza en nuestras manos, que nos hacen participes de tu vida, y esto es algo que tenemos que recordar muy seriamente los médicos porque nuestra principal función es actuar respetando a la sociedad, respetando la vida, respetando la salud y respetando el sistema sanitario del que disfrutamos.

Agradezco a mis padres, Juan y Julia, a mis hermanos, Carolina y Alberto, por su apoyo infinito y por darme alas para volar y ser capaz de moverme sin necesitarlos gracias a esas alas que me han dado.

A mis hijos, Jorge, Natalia y Pablo, a los que quiero tanto… Un universo concentrado en tres personas maravillosas, conscientes de lo que la vida les ha dado, y que son una fuente de inspiración para lo que hago todos los días con mi trabajo y mis pacientes.

A la doctora Moreno, a mi mujer Arancha, mi principio y final de todo, mi brújula, caminaré siempre de su mano, hasta la última hoja de otoño, hasta que mi piel se separe de tus manos.

Y gracias a todos vosotros por vuestra presencia aquí, me siento tan orgulloso de estar aquí en un momento tan especial como este y en un contexto tan maravilloso. Muchas gracias a todos.

¿Cómo recuerda el día en que recibió el Premio Nacional de Medicina?

Doctor Juan Carlos Meneu: Me sentía en cierto modo como si fuese un niño pequeño. Es como el Día de Reyes donde no solo me ha tocado lo que había pedido, sino un montón de cosas más, además con unos Reyes maravillosos y con un montón de compañeros que son capaces de disfrutar exactamente igual que yo independientemente de la edad. Por lo tanto, me siento muy agradecido, y realmente como un niño.

¿Por qué decidió dedicarse a la medicina?

Doctor Juan Carlos Meneu:Mi inclinación por estudiar Medicina y dedicarme a la cirugía, es fruto del impacto que la actuación del Dr. Hermida y su equipo, tuvo en mi familia. Trató y curó a mi madre, allá por 1978, y aun hoy disfrutamos todos de ella. En cierto modo, se trata de devolver lo que recibimos, siendo consciente de lo que representa acercarte a un paciente y ayudar a una familia, o al menos intentarlo. Sentirse útil, en suma.

¿Se imagina desempeñando otra profesión? ¿Cuál?

Dr Juan Carlos Meneu: Me digo a mí mismo que soy cirujano por inclinación y por exclusión. Sinceramente, pienso que no me hubiera dedicado a ninguna otra profesión. La música, que me acompaña todos los días en el trabajo o estudiando, podía haber sido la otra alternativa. Una banda de pop/rock, ¡y tocar la guitarra en ella! Aunque en casa, ¡ya la tenemos!

¿En qué centro sanitario inició su carrera?

Dr Juan Carlos Meneu:Estudié Medicina en la Universidad Complutense entre 1986 y 1992, haciendo las prácticas en el Hospital 12 de Octubre. Como residente de cirugía, en el Hospital Universitario Ramón y Cajal entre 1994-1999, donde finalizó mi entrenamiento. Tuve la enorme fortuna de trabajar como cirujano unos años más, antes de volver al Hospital 12 de Octubre en 2000.

¿Cuál cree que es el hito más importante de su carrera?

Dr Juan Carlos Meneu: Lo cierto es que he tenido la suerte de disfrutar de muchos acontecimientos significativos que han marcado mi vida profesionalmente, siempre arropado por mi mujer Arantxa Moreno, mis hijos Natalia, Jorge, Pablo y por profesionales y equipos de primera. Resulta por ello difícil seleccionar...

En cualquier caso, en el ámbito del trasplante de órganos, señalaría el impulso dado al trasplante de intestino en adultos, al trasplante hepático con donante vivo, la donación en asistolia y el trasplante de páncreas. En la cirugía oncológica, promover abordaje multidisciplinar, extender el abordaje de mínima invasión incluyendo la cirugía robótica, y los protocolos de recuperación postoperatoria intensificada.

¿Cómo ha afectado la pandemia a su trabajo?

Dr Juan Carlos Meneu: La irrupción de esta maldita pandemia ha supuesto un estrés para todos los ámbitos, en toda la sociedad, no solo de los pacientes, evidentemente de los que sufrimos cómo van las cosas, sino también para nosotros tratando de adaptarnos a esta nueva situación. Lo primero que ha cambiado es el manejo sobre nuestros pacientes, a la rapidez con la que tenemos que resolver los problemas, el cuidado de las patologías que están directamente relacionadas con el Covid… Pero también lo que hemos visto en los últimos meses es una pandemia silenciosa, es decir, hay enfermos que no están afectados por el Covid pero las enfermedades siguen su curso, y por el Covid no han ido a pedir consultas, a ver su patología… Esa es la pandemia silenciosa que no sale en televisión, no es menos grave que cualquier otra, y tenemos que valorar que hay otro ámbito que es la atención a los pacientes con independencia del Covid. Y hemos aprendido a hacer eso en un contexto que hace un año veíamos imposible, como operar en un ámbito “estéril” de Covid, con los pacientes realizando protocolos para tratar de resolver sus problemas, y al mismo tiempo tratar de convencer a los pacientes de que aunque estemos viviendo la pandemia, el hospital sigue siendo una ayuda y no un riesgo para ellos. Ser capaces de comunicar que eso es una ayuda para evitar situaciones más complicadas ha sido el mayor reto para nosotros.

La medicina es una profesión muy dura pero quienes se dedican a ella también hablan de lo gratificante que puede llegar a ser ¿cuál es el momento más gratificante que recuerda? ¿Y el más duro?

Dr Juan Carlos Meneu: Cada día, con cada cirugía que realizamos, asumimos un reto y una enorme responsabilidad, que se compensa al sentirse útil ayudando a recuperar la normalidad allí dónde la dejaron antes de la enfermedad. Lo más duro es no lograrlo, lo que constituyen momentos que no olvidamos nunca, nunca.

El día más gratificante que recuerdo fue el primer trasplante de intestino que realizamos en el Hospital 12 de Octubre, en Navidades. Y el día más difícil, la pérdida de un paciente pediátrico tras un trasplante de hígado.