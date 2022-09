¿Es obligatorio instalar puertas automáticas en los comercios? Qué dice el nuevo Plan de Ahorro Energético

Las nuevas medidas de ahorro energético están provocando muchas dudas en la gran mayoría de comercios del país. No solo porque en muchas ocasiones no saben que tienen que hacer realmente, sino porque las medidas que se quieren tomar van acompañadas de un gasto elevado.

Eso está provocando una gran indignación entre buena parte de los pequeños comerciantes, los cuales no saben muy bien cómo hacer para cumplir la ley sin tener que hacer una gran inversión.

¿Es obligatorio instalar una puerta automática en los comercios?

La situación energética en la Unión Europea no se presenta bien durante este invierno, de aquí que se haya creado el Plan de Ahorro Energético. Tras el cierre del flujo de gas a Europa por parte de Rusia, todos los países se han visto obligados a tomar medidas de ahorro energético, incluido España.

Con la ley en la mano, podemos ver como se obliga a las empresas a tener una temperatura mínima de 27º en verano y una temperatura de máxima de 19º en invierno. El objetivo es que la temperatura sea agradable y no se consuma demasiada energía.

Respecto a la pregunta que nos atañe, la respuesta es sí. La ley indica que los comercios deberán contar con puertas automáticas. De esa manera se busca evitar un consumo de energía excesivo y así poder afrontar un invierno un poco más sencillo a cuánta energía se refiere. Por suerte para algunos comercios, ese tipo de puertas ya las tenían instaladas, pero otros se han dado cuenta de que no las tienen y tendrán que hacer un esfuerzo económico para contar con ellas antes de que finalice el plazo máximo del 30 de septiembre.

¿Qué tipo de puerta automática instalar en un comercio?

La ley no describe qué tipo de puerta automática debe tener el comercio, solo deja claro que debe ser automática. El objetivo es que el acceso sea sencillo para el cliente, pero que la temperatura del interior del comercio no salga al exterior como venía sucediendo hasta ahora. Todo ha sido diseñado para intentar reducir en la medida de lo posible el consumo energético en España.

A la hora de adquirir una puerta automática para un comercio, podemos ver que en el catálogo de MetalBlinds hay diferentes opciones entre las que optar. Lo importante es elegir la opción que mejor encaje con el comercio para que el cliente pueda sentirse lo más cómodo posible.

Las puertas correderas de cristal son la opción más demandada según nos comentan los expertos de MetalBlinds. Son puertas que encajan muy bien con todo tipo de comercios y permiten el paso a los clientes con facilidad. Además, dentro de este tipo podemos encontrar muchos diseños entre los que elegir. Cada comercio puede encontrar el que mejor encaja con lo que necesita y así aportar elegancia y comodidad con la simple instalación de la puerta corredera. Realmente son una buena opción para los comercios que disfrutan de un tráfico peatonal intenso.

Si se busca una amplitud grande de acceso como puede ser el caso de un concesionario, el cual también tiene que cumplir la ley, entonces las puertas telescópicas se presentan como una buena opción. Son puertas que ofrecen un espacio libre de 2/3 del total, de aquí que sean otra opción viable.

En el supuesto de que el comercio necesite instalar una puerta automática en una zona en la cual hay poco espacio para su instalación, entonces habrá que optar directamente por la puerta telescópica RD.

En el supuesto de que el acceso a la tienda solo sea por una puerta, en este caso las puertas batientes son otra opción. Muchos comercios ya disponen de la misma y está dando buenos resultados. Por ejemplo, para oficinas, restaurantes o tiendas es un tipo de puerta que se adapta realmente bien.

Como hemos podido comprobar con la ayuda de los profesionales en puertas automáticas de MetalBlinds, en la actualidad los comercios tienen diferentes opciones para cumplir la ley. Antes de optar por una u otra, lo importante es analizar el tipo de comercio para instalar la que mejor se adapte a las necesidades del negocio.

¿Realmente ahorran o es una medida extrema?

Hay que tener en cuenta que la nueva ley no ha sido aceptada por todos los comercios por igual. Mientras que algunos están de acuerdo con las medidas tomadas, otros muchos no las aceptan. Aunque al ser una ley, las tendrán que acatar o podrían ser multados.

Actualmente hay muchos comercios que no aceptan el apartado de la temperatura porque se han dado cuenta de que sus clientes no estarán a gusto y podría influir de manera directa en las ventas. Pero otros muchos comercios no la aceptan porque la instalación de las puertas automáticas irá acompañada de un coste que no pueden asumir en un momento de retroceso de las ventas.

Por todo ello, son muchos los comercios que están pidiendo ayudas al gobierno para poder tomar las medidas incluidas en la ley. Hay que recordar que las medidas se pueden tomar hasta el 30 de septiembre y a partir de esa fecha las comunidades autónomas podrían imponer fuertes multas a los comercios que no cumplan la ley. Eso sí, ya han sido algunas las comunidades que han dicho que no van a poner esas multas a los negocios, un ejemplo ha sido Madrid.