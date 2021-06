No es la primera vez que Íñigo Errejón utilizaría la violencia

Tras la noticia de la presunta agresión del líder de Más País a un hombre de 67 años con cáncer de colon, la justicia se está haciendo cargo del caso. Dos testigos han confirmado el presunto acto y no sería la primera vez que se le conoce por actuar con violencia: a sus 22 años Íñigo Errejón fundó un grupo de ultraderecha que utilizaba la violencia callejera y los escraches, desobedeciendo la ley.

Este grupo no lo fundó solo, sino que como afirma Ok Diario, lo hizo junto al ex vicepresidente de Gobierno Pablo Iglesias.

El grupo universitario tenía como bases ser una asociación marxista pero derivó en una herramienta de activismo político promoviendo barricadas, okupaciones y violencia callejera, bajo el lema ACAB (All cops are bastards).

El grupo se llamaba AU Contrapoder, en el cual también formaron parte Rita Maestre, portavoz de Más Madrid; Guillermo Errejón, hermano del líder de Más País; Miguel Ardanuy, Héctor Meleiro y Marina Montoto Ugarte, pertenecientes al partido político de Unidas Podemos.

Comenzó siendo un grupo universitario revelador y acabó por llevar a cabo acciones revolucionarias antisistema.