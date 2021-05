La escultura de acero de Rafa Nadal en París

Una estatua de acero de tres metros de altura de Rafa Nadal, obra del artista español Jordi Díez, adorna el complejo de Roland Garros, en París. Ayer, jueves, se inauguró la escultura, un homenaje al tenista que ha ganado en trece ocasiones el galardón parisino. El propio Rafa Nadal estuvo allí para contemplar la figura que lo inmortaliza.

En la obra vemos al mallorquín efectuando, colgado de unos cables, el mayor y más emblemático de sus golpes: el directo. Y es que el rey de la tierra batida ya se ha convertido en una leyenda que, con esta escultura queda inmortalizada para siempre en Roland Garros.

"Me encanta", dijo el tenista tras admirar la escultura. "No hay un lugar más especial en el mundo para mí que Roland Garros para esta escultura. Significa mucho para mí, es un gran honor", continuó.

La estatua está situada en una plazoleta que se localiza en uno de los laterales de la pista central del complejo. Y no es el único homenaje que hay en este entorno, pues también hay recuerdos de otros grandes tenistas,"Los Cuatro Mosqueteros" a los que se suma ahora Rafa Nadal: Jean Borotra, Jacques Brugnon, Henri Cochet y René Lacoste. También el pasado mes de abril se inauguró una imagen del propio Roland Garros.

La estatua pesa 800 kilos, es de acero inoxidable y en ella vemos a Rafa Nadal suspendido en el aire, colgado de unos cables, efectuando un drive con los músculos en tensión. Es una escultura que mide 3 metros de altura, casi 5 de ancho y 2 de profundidad.

El artista Jordi Díez fue a Mallorca para tomar medidas del deportista y poder ponerse a trabajar en la obra. Una vez la tuvo completada, confiesa, lloró al contemplarla.

Ahora, todos los que acudan a Roland Garros a ver los partidos de tenis podrán también admirar este Rafa Nadal de tres metros.

A moment unlike any other for our greatest champion 😮#RolandGarros | @RafaelNadal pic.twitter.com/ioi1UbnfG4