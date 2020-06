Fallece a los 53 años Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, a causa del cáncer

Pau Donés, líder de la banda Jarabe de Palo, nacido en la Clínica de la Sagrada Familia de Barcelona el 11 de octubre de 1966, ha muerto hoy a los 53 años, víctima del cáncer de cólon que le fue diagnosticado hace cinco años. «La familia Donés Cirera comunica que Pau Donés ha fallecido el día 9 de junio de 2020 a consecuencia del cáncer que padecía desde agosto de 2015», dice el mensaje subido a su cuenta oficial de Instagram.

Hace tres años que tengo “el cangrejo” y siempre he hablado de ello de la forma más natural posible, incluso con humor. Así mis colegas de enfermedad se ríen un poco. Al fin y al cabo es algo surge de la naturaleza, y no se merece que le tengamos tanto miedo. Como digo en mi canción Humo, yo ya no tengo ni miedo ni fe. Aunque debo reconocer que mis enfermeras me han devuelto la fe en la humanidad.

Donés nunca ocultó su enfermedad, habló abiertamente de su lucha contra ella y participó en varios conciertos benéficos para la investigación contra el cáncer, antes y después de retirarse de los escenarios, en enero de 2019.

Pau Donés es autor de algunos de los grandes éxitos de la música española de las últimas décadas, como La flaca, Depende, Humo, Grita o Bonito, entre otros temas, que ha plasmado en una docena de álbumes publicados.

El líder de Jarabe de Palo sorprendía en plena pandemia del coronavirus cuando anunciaba su regreso tras más de un año retirado por el cáncer. Podo después, publicaba una canción dedicada a homenajear a los sanitarios y, a los pocos días, adelantaba un emocionante disco que estaba inicialmente previsto para septiembre, «Tragas o escupes».

Este álbum de once canciones es el canto de cisne de una carrera que empezó en 1995, cuando Fernando de France lo «descubrió» en Barcelona.

«Conocí a Pau en una productora de publicidad que me fichó», contaría de France a ABC. «En el departamento de arte estaban los Donés, Marc, su hermano, y Pau, que llevaba más la parte financiera y de organización de los rodajes. Nos hicimos amigos, y siempre me chinchaba con que cuando se convirtiera en un músico famoso me iban a dar por saco.

Se cachondeaba de mí porque era muy «perfeccionista».

Un día me contó que estaba haciendo unas canciones, pero que no había tenido suerte. Había mandado su maqueta a varias discográficas y no le habían hecho ni caso.

Yo tenía relación con el mundillo discográfico porque había hecho varios videoclips, y le sugerí intentarlo por mi lado, a ver qué pasaba. Le pedí que me dejara escuchar sus canciones, y le presté un mini-disc para mezclar las canciones. Al escucharlas, me gustaron muchísimo.

Estaban «El Lado Oscuro» y otros temas. Le dije que pensaba que tenía mucho talento y que intentaría ayudarle».