AHORA: Fallece Little Richard, pionero del rock'n'roll, a los 87 años

Little Richard, uno de los pioneros del rock'n'roll, ha muerto a los 87 años, según publica la revista «Rolling Stone».

Tenía 87 años y las informaciones no aclaran la causa de la muerte. Little Richard será recordado por su original estilo de actuación, que fue inspirador para nuevas generaciones de músicos en todo el mundo.

Nacido en Macon, Geaorgia, el 5 de diciembre de 1932, se retiró no hace mucho, en 2013, al cumplie 80 años.

Era el segundo de los doce hermanos nacidos en el seno de una familia de la que fue expulsado en la adolescencia, aunque sería adoptado por una familia blanca.

Entre sus más famosos éxitos destacan «Tutti Frutti», «Long Tall Sally», y «Good Golly Miss Molly», y su famoso grito de guerra: «A-wop-bop-a-loo-bop-a-wop-bam-boom» (castellanizado a "a-uam-ba-buluba-balam-bambu»).

Considerado como uno de los padres fundadores del rock and roll, el artista fue conocido por exitosos sencillos de la radio que surgieron en los años 50 como Tutti Frutti, Good Golly Miss Molly y Long Tall Sally.

Richard se adentró en el mundo de la música en los años 40, siendo todavía un adolescente. Sin embargo, su éxito no despegó hasta mediados de la siguiente década, cuando de la mano de Specialty Records lanzó una serie de singles de lo más salvajes y extravagantes que se habían escuchado hasta el momento, en plena era del rock and roll. Temas como Keep A-Knockin, Rip It Up o Lucille , además de los citados anteriormente, le convirtieron en una estrella en ambos lados del Atlántico.

Crítico con su lugar en la historia, Richard tenía muy claro que el nacimiento del rock’n’roll se debió a lo que los blancos les quitaron a la comunidad negra y no tenía empacho al afirmar, como hizo a su paso por Gijón en 2005: “Fuimos nosotros, la gente negra, los que creamos el rock and roll. Elvis era increíble, pero él no fue un creador. No quiero decir con eso que fuera peor, pero los auténticos creadores del rock and roll fueron negros. Ahora está pasando lo mismo con Eminem y el rap, que es otro estilo creado también por los negros”.